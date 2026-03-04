إيفيتش يكسر رقم ريبروف مع العين ويطارد عرش الجزيرة



تعيش جماهير نادي العين أوقاتاً سعيدة بعد أن نجح فريقها في تحقيق إنجاز تاريخي بوصوله إلى المباراة رقم 25 على التوالي دون خسارة في دوري أدنوك للمحترفين، محطماً الرقم القياسي السابق للفريق تحت قيادة المدرب الأوكراني الأسبق سيرجي ريبروف الذي قاد الفريق في 23 مباراة دون خسارة، وبذلك يعلن المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش نفسه واحداً من أفضل القادة الفنيين الذين مروا على قلعة البنفسج في عصر الاحتراف.



وبات الزعيم العيناوي على بعد 3 مباريات فقط عن معادلة الرقم القياسي التاريخي للدوري الإماراتي المسجل باسم نادي الجزيرة بـ28 مباراة دون خسارة والذي حققه في موسم الثنائية التاريخي 2010-2011، ومع الأداء المتصاعد، يرى المحللون أن العين يمتلك الأدوات كافة لتجاوز هذا الرقم وصناعة تاريخ جديد يصعب تحطيمه.



ومنذ توليه مهمة قيادة الجهاز الفني في فبراير 2025، ركز إيفيتش على زرع الانضباط التكتيكي وروح المجموعة، وتجلت نجاحاته في الارتفاع بمستوى دفاع العين الذي تحول إلى سد منيع، وهو العامل الحاسم في استمرار السلسلة رغم ضغط المباريات، إذ انخفض معدل الأهداف التي تستقبلها شباك العين إلى أقل من 0.7 هدف في المباراة الواحدة خلال هذه السلسلة، وهو ما يعكس الانضباط التكتيكي العالي، إذ نجح الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه في 14 مباراة من أصل الـ25، ما منح المهاجمين الثقة للعب دون ضغوط خلفية.



وتميز الفريق البنفسجي بقدرته على العودة وقلب النتيجة فحتى في المباريات التي تأخر فيها بالنتيجة، كانت شخصية البطل والصلابة الذهنية تحول دون تعرضه للخسارة، وهو الأمر الذي يؤكد التوازن المثالي للفريق البنفسجي بين القوة الهجومية الضاربة والارتداد الدفاعي المنظم، ما جعله يتصدر جدول ترتيب موسم 2025-2026 بلا خسارة بعد مرور 18 جولة مع الوضع في الاعتبار أن منافسه شباب الأهلي لديه مباراة مؤجلة، وبهذه الأرقام تفوق إيفيتش على مدربين كبار قادوا العين سابقاً ليؤكد أن الكفاءة التكتيكية تتفوق أحياناً على الأسماء الرنانة.



ووفقاً لهذه المعطيات، لم يعد العين يبحث عن مجرد تجنب الخسارة، بل أصبح يفرض أسلوبه الدفاعي كنوع من الهجوم المبكر، حيث يُجبر الخصوم على اليأس من اختراق صفوفه، ما يمهد الطريق لكسر رقم نادي الجزيرة التاريخي (28 مباراة) في الجولات القادمة.



ومما لا شك فيه أن وصول العين للمباراة 25 بلا هزيمة هو نتاج عمل مؤسسي وفني متكامل، واليوم، لا تنظر جماهير الأمة العيناوية إلى مجرد الحفاظ على السلسلة، بل تطمح في أن تُتوج هذه الأرقام القياسية بدرع الدوري، ليكون الإنجاز مقترناً بالذهب.