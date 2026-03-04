خريطة الأجانب تكتمل بـ28 مهاجماً و26 لاعباً وسط و13 مدافعاً



استقرت خريطة المحترفين الأجانب في دوري أدنوك للمحترفين مع إسدال الستار على فترة الانتقالات الشتوية التي امتدت من 13 يناير إلى 9 فبراير 2026، وأعقبتها مهلة الـ21 يوماً المخصصة للتعاقد مع اللاعبين في صفقات انتقال حر، ليصل العدد النهائي للاعبين الأجانب في المسابقة إلى 67 لاعباً، بعد أن اكتفت أندية الوحدة وشباب الأهلي والوصل، بإبرام أربع صفقات أجنبية لكل منها.



وتوزع المحترفون الأجانب على خطوط الدفاع والوسط والهجوم، في ظل لائحة تمنع التعاقد مع حراس مرمى أجانب، وشهدت القائمة تفوقاً هجومياً بوجود 28 مهاجماً، مقابل 26 لاعباً وسط، و13 مدافعاً.



وسجلت الجنسية الأوروبية الحضور الأكبر بين المحترفين بواقع 23 لاعباً، تلاهم لاعبو أمريكا الجنوبية بـ16 لاعباً، ثم اللاعبون الأفارقة بـ15 لاعباً، فالآسيويون بـ13 لاعباً، وتضم قائمة المحترفين 13 لاعباً عربياً، بينهم 7 مغاربة، ولاعبان من كل من مصر والعراق، ولاعب واحد من سوريا وآخر من تونس.



وعلى مستوى الأندية، يضم شباب الأهلي الرباعي الصربي بوغدان بلانيتش ونيمانيا ماكسيموفيتش، والإيرانيين سعيد عزت الله وسردار أزمون، وفي الوصل، تضم القائمة البرازيلي أدريلسون سيلفا، والمغربي سفيان بوفتيني، والإسباني ريناتو تابيا، والكولومبي ميغيل بورخا، أما الوحدة، فيضم الإيراني محمد رسول، والصربي دوسان تادش، والسوري عمر خربين، والبلجيكي كريستيان بنتيلي.



وأكملت بقية الأندية نصاب خمسة محترفين أجانب لكل منها، ففي العين، المصري رامي ربيعة، والأرجنتيني اليخاندرو سيباستيان، والروماني أدريان شوت، والمغربي سفيان رحيمي، والتوغولي لابا كودجو، وفي بني ياس، الأوزبكي اوتابيك شوكوروف، والسيراليوني الحسن كوروما، والنيجيري سيفيور قودوين، ومؤنس دبور، والفرنسي يوسف نيكتيه، وفي البطائح، البرتغالي أديلسون البيرتو، والإيفواري اولريش سيدوين، والإيطالي دانيل بيسا، والأوزبكي عزيز غانييف، والفرنسي نوها ديكو.



ويضم عجمان البلجيكي جوكو زايكوف، والبرازيلي يوري ماتيس، والجامايكي جونيور فليمنغز، والمغربيين يحيى جبران ووليد أزارو، وفي الشارقة، الكوري الجنوبي يومين تشو، والإيطالي إيغور كورنادو، والأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي، والتونسي فراس بالعربي، والبرازيلي ماتيوس سالدانها، أما النصر، فيضم النرويجي ماريوس هويبراتن، والصربي لوكا ميليفويفتيش، والإيراني مهدي قائدي، والأرجنتيني رامون ميريز، والكولومبي كيفن ارديلا.



ويملك كلباء، السلوفيني ميها بلازتيش، والإيرانيين أحمد نور الله وشهريار موغانلو، والسويدي سامان قدوس، والدنماركي أندريس ماكسسو، وفي الظفرة، المغربي محسن الربجه، والبرازيلي جوبسون سانتوس، والعراقي إبراهيم بايش، والمغربيين كريم البركاوي ومحمد الخلوي.



ويضم الجزيرة الفرنسيين نبيل فقير وسايمون باترا، والمصري محمد النني، والبرازيلي ويليان روشا، والأنغولي فليسيو مينديس، وخورفكان، البلجيكي سليم املاح، والبرتغالي ايلتون فيليبي، والهولندي طارق تيسودالي، والبرازيليين فيليبي أوغوستو ولورينسي دوناسيمنتو، وضم دبا الأوزبكي عبد الله كاخار، والعراقي مهند علي، والبرازيليين اياغو ازيغيدو وكارلوس فينيسيوس وأندرغو دي اراوجو.