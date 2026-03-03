أندية المحترفين تتطلع لتحديد مواعيد مؤجلات الدوري بعد تأجيل المواجهات الآسيوية



في تطور دراماتيكي أربك الحسابات المحلية، جاء قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل مباريات بطولاته للأندية في منطقة الغرب، ليضع الكرة الآن في ملعب رابطة المحترفين الإماراتية، فهل تعيد النظر في خريطة المباريات المؤجلة من دوري أدنوك للمحترفين؟



وتحيط الضبابية بمواعيد ونظام استكمال البطولات الآسيوية، ما فتح باب التساؤلات حول إمكانية إعادة جدولة شاملة للجولتين 16 و19، أم تتمسك الرابطة بالخطة الحالية رغم المتغيرات القارية؟

وحتى اللحظة، لا تزال الرؤية غير مكتملة بشأن مباريات شباب الأهلي، الوحدة، الشارقة، والوصل، التي تأجلت بسبب مشاركاتها القارية في دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا الثاني.

وفي الجولة 16، تم تأجيل مواجهة بني ياس والوصل، وصدام شباب الأهلي بالوحدة في قمة نارية، استضافة الشارقة لفريق دبا.



أما الجولة 19، فتشهد تأجيل مواجهات بني ياس مع الوحدة، والعين مع الوصل، وشباب الأهلي مع كلباء، وسط استمرار بقية المباريات في موعدها يومي الجمعة والسبت المقبلين، بمواجهات البطائح مع عجمان، والشارقة مع النصر، والظفرة مع الجزيرة، وخورفكان مع دبا.



وكان شباب الأهلي والوحدة قد بلغا ثمن نهائي النخبة، حيث كان مقرراً أن يلتقي «الفرسان» مع تراكتور، و«العنابي» مع الاتحاد، بينما تأهل الوصل لمواجهة النصر في البطولة الآسيوية الثانية، وفي المقابل، ودع الشارقة دور المجموعات، لكن مباراته المحلية المؤجلة لم يحدد موعدها بعد.



وما بين تأجيلات آسيوية أربكت الروزنامة، ومنافسة محلية لا تحتمل المزيد من الضغوط، وأندية تتطلع إلى عدالة الفرص في سباق النقاط، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه بقوة.. هل تبادر الرابطة بإعادة ترتيب الأوراق قبل أن تتفاقم الأزمة؟ أم تترك الأمور رهناً بانتظار وضوح الصورة القارية؟