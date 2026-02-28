صدارة متقلبة وصراع بقاء ملتهب.. «الكراسي الموسيقية» عنوان الجولة 18 من المحترفين



تواصلت لعبة الكراسي الموسيقية في جدول ترتيب أندية دوري أدنوك للمحترفين، فارضة أجواءً من الإثارة والمتعة مع الوصول إلى الجولة 18، حيث اشتعل الصراع على القمة، وازدادت معركة النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى سخونة، بالتوازي مع احتدام المنافسة على صدارة قائمة الهدافين.



وعلى صعيد القمة، واصل العين استعادة الصدارة التي كان قد فقدها لمصلحة شباب الأهلي، بعدما حقق فوزاً صعباً على مضيفه خورفكان بنتيجة 3 ــ 2، على استاد صقر بن محمد القاسمي. وفي الوقت ذاته، اكتفى «الفرسان» بالتعادل 1 ــ 1 أمام مضيفهم الوصل، في «ديربي دبي» الذي احتضنه استاد زعبيل، ليعتلي «الزعيم» القمة برصيد 44 نقطة، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي الذي لا تزال لديه مباراة مؤجلة.



وتراجع الوصل إلى المركز الخامس برصيد 30 نقطة مع مباراة مؤجلة أيضاً، فيما حل خورفكان تاسعاً بعدما تجمد رصيده عند 19 نقطة، علماً بأن خورفكان سجل هدفيه من ركلتي جزاء، في سابقة هي الأولى له من نقطة الجزاء في شباك العين.



وواصل الوحدة حضوره القوي، متخطياً ضيفه عجمان بهدفين نظيفين على استاد آل نهيان، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة ويستقر ثالثاً مع مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد عجمان عند 23 نقطة في المركز السادس.



وفي مواجهة أخرى، تعادل اتحاد كلباء مع ضيفه الظفرة 1 ــ 1، ليرفع كلباء رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن مقابل 18 نقطة للظفرة في المركز العاشر، معززين وجودهما في المنطقة الدافئة، وشهدت المباراة توقيع ياسر البلوشي على هدف كلباء، وهو أول أهدافه بعد 46 مباراة.



وضرب الجزيرة بقوة، مكتسحاً الشارقة بخماسية نظيفة على استاد محمد بن زايد، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد الشارقة عند 17 نقطة في المركز 11 مع مباراة مؤجلة.



ونجح الجزيرة في تسجيل خمسة أهداف في شباك الشارقة للمرة الثانية في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين بعد الأولى في فبراير 2012، ليوقع على واحدة من أكبر انتصاراته هذا الموسم.

وفي صراع الهروب من الهبوط، حسم التعادل 1 ـ 1 مواجهة دبا وضيفه النصر، ليصل دبا إلى 13 نقطة في المركز قبل الأخير، مقابل 23 نقطة للنصر في المركز السادس، وسجل كارلوس فينيسيوس هدف دبا، ليكون قد أسهم في آخر 4 أهداف لفريقه بالدوري بتسجيل 3 أهداف وصناعة هدف واحد.



وخطف بني ياس فوزاً مثيراً في اللحظات الأخيرة بهدف دون رد أمام البطائح على استاد خالد بن محمد، ليرفع «السماوي» رصيده إلى 14 نقطة في المركز 12، فيما تجمد رصيد البطائح عند 13 نقطة في المركز الأخير، واللافت أن بني ياس حقق جميع انتصاراته الأربعة هذا الموسم خارج أرضه.



أما في سباق الهدافين، فنجح عمر خريبين، مهاجم الوحدة، في تقليص الفارق مع لابا كودجو، مهاجم العين، إلى 3 أهداف فقط، بعدما سجل خريبين هدفاً في مرمى عجمان خلال الجولة 18، ليعزز موقعه في الوصافة.



وفي المقابل، غاب لابا عن التسجيل أمام خورفكان ليتوقف رصيده عند 17 هدفاً، بينما تألق زميله سفيان رحيمي بتسجيل ثلاثية «هاتريك» في المباراة ذاتها، ليكون اللاعبان قد سجلا آخر 10 أهداف للعين في الدوري، بواقع 7 أهداف للابا و3 لرحيمي، في مشهد يؤكد القوة الهجومية الضاربة لـ«الزعيم».