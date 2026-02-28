الجولة 18 للمحترفين تشهد اختفاء البطاقات الحمراء والـ«فار» يخطف الأضواء في ديربي دبي



شهدت الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين ظاهرة لافتة باختفاء البطاقات الحمراء تماماً، في مقابل حضور قوي للبطاقات الصفراء التي ظهرت 29 مرة، إلى جانب احتساب 3 ركلات جزاء سجلت جميعها بنجاح، في جولة شارك في إدارتها 3 حكام أجانب.



وفي استاد صقر بن محمد القاسمي، أدار الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس مواجهة العين ومضيفه خورفكان، التي انتهت بفوز «الزعيم» 3-2، وشهدت 5 بطاقات صفراء وركلتي جزاء لصالح خورفكان سجل منهما طارق تيسودالي وأداما ديالو هدفي فريقهما، كما ألغى الحكم هدفين لسفيان رحيمي بداعي التسلل في الدقيقتين 8 و31، علماً بأن اللاعب المغربي سجل أهداف العين الثلاثة «هاتريك».



وفي «ديربي دبي»، قاد الحكم الأسترالي شون إيفانز مواجهة الوصل وضيفه شباب الأهلي، التي انتهت بالتعادل 1-1، وظهرت خلالها البطاقة الصفراء 5 مرات، فيما أوقفت تقنية الفيديو «فار» المباراة لأكثر من 4 دقائق قبل احتساب هدف التعادل لشباب الأهلي.



أما الحكم البلجيكي إريك لامبرختس فأدار لقاء الجزيرة والشارقة، الذي انتهى لمصلحة «فخر أبوظبي» بخماسية نظيفة، وشهد احتساب ركلة جزاء للجزيرة و7 بطاقات صفراء، لتكون المباراة الأعلى إنذارات في هذه الجولة.



وفي بقية المباريات، تولى حكام مواطنون إدارة اللقاءات، حيث أدار سهيل عبدالله مواجهة بني ياس ومضيفه البطائح التي انتهت بخسارة الأخير بهدف في الوقت بدل الضائع، وظهرت خلالها 3 بطاقات صفراء، كما أدار يوسف الجسمي مباراة دبا وضيفه النصر التي انتهت 1-1، وظهرت فيها البطاقة الصفراء 3 مرات أيضاً.



وقاد محمد الهرمودي مواجهة الوحدة وضيفه عجمان، التي انتهت لمصلحة «العنابي» بهدفين نظيفين، وأشهر البطاقة الصفراء 4 مرات، بينما أدار سلطان محمد صالح مباراة اتحاد كلباء والظفرة التي انتهت بالتعادل 1-1، مكتفياً بإشهار البطاقة الصفراء مرتين فقط، في جولة اتسمت بالانضباط وخلوها من الطرد.