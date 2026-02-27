العين يستعيد صدارة المحترفين بهاتريك رحيمي في شباك خورفكان



استعاد العين صدارة دوري أدنوك للمحترفين رافعاً رصيده إلى (44 نقطة) بعد فوزه الثمين (3-2) على مضيفه خورفكان بفضل (هاتريك) وقعه النجم المغربي سفيان رحيمي (ق 21، و69، و93)، في المباراة المثيرة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب إستاد صقر بن محمد القاسمي، لحساب الجولة 18 وسجل هدفي خورفكان من ركلتي جزاء طارق تيسودالي (ق 60) وأداما ديالو (ق 86)، وبخسارته تجمد رصيد خورفكان عند 19 نقطة في المركز التاسع.



الشوط الأول



دخل الفريقان وكلاهما يسعى لفرض أسلوبه، فاعتمد العين عبر بناء اللعب من العمق، بينما ركز خورفكان على تعطيل محركات ضيفه ففرض رقابة لصيقة على مفاتيح اللعب، وتحديداً بلاسيوس الذي وجد نفسه تحت مجهر أحمد برمان، في صراع بدني وفني واضح بوسط الملعب، وكشر العين عن أنيابه مبكراً، ففي الدقيقة الثالثة كاد لابا كودجو أن يفتتح التسجيل برأسية قوية، لكن براعة حارس خورفكان حالت دون ذلك، وفي الدقيقة 11، هز سفيان رحيمي الشباك بتسديدة صاروخية، غير أن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل، لتبقى النتيجة على حالها.

وتحرر خورفكان من ضغطه الدفاعي بمرور الوقت، وجاءت أخطر محاولاته من عرضية متقنة أرسلها تيسودالي ارتقى لها كايكي برأسية خطيرة مرت بمحاذاة القائم، ورغم نجاح خورفكان في إغلاق المنافذ إلى مرماه لفترات، إلا أن مهارة سفيان رحيمي الفردية كانت هي الحل لفك شفرة الدفاع وترجم أفضلية العين بتسجيل الهدف الأول، وسجل مدافع خورفكان سيرانو سيمور، هدفاً عكسياً في مرماه بعد عرضية من بلاسيوس، لكن الحكم وبعد العودة لتقنية الفيديو قرر إلغاء الهدف بسبب تداخل رحيمي (المتسلل) في اللعبة، لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدف نظيف.



الشوط الثاني



في الشوط الثاني ومبكراً طالب لاعبو العين بركلة جزاء مبكرة إثر لمسة يد مشكوكة داخل المنطقة، إلا أن صافرة الحكم لم تستجب، ومع اندفاع العين، شن خورفكان هجمة مرتدة انتهت بتسديدة صاروخية من طارق تيسودالي ارتدت من العارضة، وفي محاولة إيريك لتدارك الموقف وإبعاد الكرة، ارتكب خطأً بعرقلة كايكي داخل المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء تصدى لها تيسودالي وسددها بنجاح ليعادل النتيجة بهدف لمثله.



اشتعلت وتيرة المباراة بعد التعادل، حيث تبادل الفريقان الهجمات في سيناريو مفتوح. وتدخل مدرب العين لإعادة ترتيب أوراقه، فأجرى تبديلين هجوميين بدخول رافا والحسين رحيمي بدلاً من إيريك، وعوض الله، وضخ هذا التغيير دماءً جديدة في الخط الأمامي ومنح الزعيم حيوية هجومية أكبر وسيطرة واضحة على منطقة العمليات ليثمر عن هدف التقدم، حين أرسل المتألق بلاسيوس تمريرة سحرية من وسط الملعب، لتجد سفيان رحيمي الذي استقبلها بذكاء وسدد كرة مخادعة غالطت الحارس والجميع، لتسكن الشباك وتمنح العين هدف التقدم.



وتدخلت تقنية الفيديو لتحتسب ركلة جزاء لخورفكان بعد عرقلة ياسيتش لطارق تيسودالي داخل المنطقة تصدى لها اللاعب أداما ديالو، وسجل هدف التعادل لتصبح النتيجة 2-2 لكن سفيان رحيمي عاد وسجل هدفاً ثالثاً له (هاتريك) وللعين، ليفوز العين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.