جوفوفو يقود بني ياس للفوز على البطائح والهروب من المركز الأخير



قاد ليونيل جوفوفو، فريقه بني ياس إلى خطف الفوز بهدف دون مقابل من أمام صاحب الأرض البطائح، بتسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للمباراة التي جرت بينهما على إستاد خالد بن محمد، ضمن الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، ليزداد الصراع اشتعالاً على النجاة من الهبوط، بعدما بلغ بني ياس 14 نقطة، وغادر المركز الأخير إلى الترتيب 12، وتوقف رصيد البطائح عند 13 نقطة، وتراجع إلى المركز 14 الأخير.



وجاء الشوط الأول حماسياً، حيث دخل الفريقان بأعصاب مشدودة ورغبة واضحة في فرض السيطرة، وتبادلا الهجمات، وكان التألق حاضراً مبكراً من عبد الرحمن العامري، حارس البطائح، الذي أنقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 10، بعدما تصدى ببراعة لانفراد خطير من نسيم الشاذلي لاعب بني ياس، محولاً الكرة إلى ركلة ركنية.



ولم يتأخر رد البطائح، إذ أطلق أحمد سليمان تسديدة أرضية قوية في الدقيقة 24، كادت تعلن عن هدف السبق، إلا أن فهد الظنحاني، حارس بني ياس، كان في الموعد، ليمسك الكرة بثبات ويحافظ على شباكه نظيفة، واعتمد بعدها بني ياس على التنوع الهجومي عبر الاختراقات من الأطراف والعمق، بينما لجأ البطائح إلى سلاح التسديدات البعيدة، ورغم المحاولات المتبادلة والاندفاع الهجومي، افتقدت اللمسة الأخيرة للدقة والحسم، لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي.



وانطلقت أحداث الشوط الثاني بالنسق ذاته الذي بدأ به اللقاء، وكاد بني ياس أن يدفع ثمن تهور حارسه في الدقيقة 53، عندما حاول فهد الظنحاني مراوغة أحد مهاجمي البطائح داخل منطقة الجزاء، ليخطف الأخير الكرة ويمررها سريعاً إلى عزيز غانييف، الذي سدد الكرة بجوار القائم الأيمن للمرمى الخالي.



وعاد الظنحاني ليعوض الخطأ بالتألق في الدقيقة 63، وأبعد كرة رأسية قوية من هجوم البطائح، مؤكداً حضوره في اللحظات الحاسمة، وفي الدقيقة 80، تدخل القائم الأيمن لمرمى بني ياس ليحرم غانييف من هدف محقق، بعدما تصدى لتسديدته القوية في أخطر فرص المباراة.



وتألق الظنحاني، في تحويل تسديدة قوية أخرى من البطائح على مرماه بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية في الدقيقة 85، وازداد إيقاع الأداء من الفريقين في الوقت بدل الضائع حتى نجح البديل ليونيل جوفوفو، في تسجيل هدف قاتل بكرة رأسية قوية في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع، ليقود «السماوي» إلى حصد 3 نقاط في غاية الأهمية.