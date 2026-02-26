حين يتحول دفاع النصر إلى خصم إضافي





خلّف تعادل نادي النصر على ملعبه مع خورفكان بهدفين لمثلهما في الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، الأحد الماضي، شعوراً بالإحباط خيّم على الجماهير والإدارة، ليس بسبب النتيجة نفسها، بل بسبب طريقة تلقي الفريق للأهداف، التي جاءت نتيجة أخطاء دفاعية متكررة وساذجة.



في المباراة الأخيرة، استغل خورفكان تمريرة خاطئة من المدافع ماريوس هويبراتين، لتصل الكرة إلى أمادو ديالو الذي قاد هجمة أنهاها بتمريرة إلى طارق تيسودالي، محرزاً التعادل في الدقيقة 23. وبعدها، ارتبك دفاع النصر وحارسه أحمد شمبيه، لتصل الكرة مرة أخرى إلى ديالو الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 38، مؤكدين أن الخط الخلفي للنصر أصبح أكثر من مجرد نقطة ضعف، بل مصدر قلق دائم للفريق.



ولا تتوقف المشكلة عند هذه المباراة، بل جاءت بعد سلسلة من الهفوات الدفاعية المتكررة على مدار الموسم. ففي الجولة 16، تعادل النصر مع العين رغم تقدمه بهدف، بعد أن أهدى حائط الصد للفريق المنافس هدف التعادل. وفي الجولة 14، تلقى الفريق ثنائية من بني ياس بسبب أخطاء قاتلة، منها خطأ ماريوس هويبراتين أمام المهاجم يوسفو نياكتيه، الذي لم يتردد في استغلال الفرصة. أما في الجولة 12، فكانت الخسارة أمام الشارقة بأربعة أهداف مقابل هدفين نتيجة أخطاء ساذجة أيضاً.



هذه الأخطاء ليست مجرد سقطات فردية، بل تعكس خللاً في الانضباط التكتيكي والتواصل بين اللاعبين، ما يجعل الفريق عرضة للاستغلال في أبسط المواقف.



اعترف المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش بعجزه عن تفسير ما يحدث، قائلاً إن شعوره «غريب» وإن الفريق لم يلعب وفق المخطط رغم تحريك الكرة بجودة جيدة. وأضاف: «سجلنا هدفين وخلقنا فرصاً عدة، لكننا لم نستطع النجاة من أخطائنا». وأوضح أن الفريق يعاني في الخط الأخير وأن اللاعبين لم يكونوا صلبين بما يكفي، مضيفاً: «في النهاية، شعور صعب لأننا نملك النية للفوز بالمباراة، لكننا لم نستطع تحقيق ذلك لأننا لم نتحكم بأنفسنا. نحن فقط شاركنا».



وأشار المدرب إلى أن الفريق حاول تعديل طريقة اللعب عبر تغييرات في التشكيلة وبذل جهود مختلفة مع عقلية مختلفة، لكنه لم يجد الحلول المطلوبة لهذه المباراة.



ورداً عن سؤال «البيان» عن تكرار الأخطاء نفسها طول الموسم، قال يوكانوفيتش: «لا أستطيع تقديم تفسير واضح. ببساطة، هذه الأهداف جاءت نتيجة عدم الصلابة في المواجهات المباشرة. يجب أن نكون أقوياء في التحديات».



وتابع: «هذه ليست المرة الأولى. نحن نسعى للقتال من أجل الأهداف المهمة، ويجب أن نتحمل بعض المخاطر، لكننا بحاجة للتركيز الكامل والاحترافية في التعامل مع كل موقف. كرة القدم تسمح بالأخطاء، لكن ما حدث في هذه المباراة كان أكثر من اللازم».



وأكد المدرب الصربي أنه يواصل العمل مع الفريق على معالجة الأخطاء، وأن التركيز والانضباط يجب أن يكونا في أعلى مستوى لضمان تحقيق النتائج المرجوة في بقية الموسم، مضيفاً أن حل مشكلات الدفاع سيكون محور العمل الأساسي خلال الأيام المقبلة لضمان ألّا تتحول الهدايا الدفاعية إلى كابوس دائم للنصر.



يخوض العميد صاحب المركز السابع في جدول الترتيب بـ22 نقطة، غداً، مباراة مهمة ضد دبا الفجيرة سيحاول من خلالها تعويض خسارته نقطتين على أرضه في الجولة الماضية.