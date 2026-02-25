عقوبات نارية من لجنة الانضباط وضربة قوية للبطائح قبل مواجهة بني ياس



أصدرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة عدداً من القرارات القوية التي طالت عدداً من الأندية واللاعبين في مختلف المسابقات، وأبرزها في دوري أدنوك للمحترفين، إذ قررت اللجنة توجيه عقوبة الإنذار إلى لاعب نادي البطائح الفارو دي أوليفيرا، وتغريمه عشرة آلاف درهم، إضافة إلى إلزامه بتحمل تكاليف الإصلاح، وذلك بعد إتلافه ممتلكات النادي المستضيف خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الوصل، والتي شهدت طرده في الدقيقة 84، وانتهت بفوز الوصل بهدف دون مقابل.





وفي ضربة أخرى للبطائح، أعلن النادي تعرض لاعبه البرازيلي جيانلوكا مونيز لإصابة خلال مواجهة الوصل، وبعد الفحوصات الطبية تبين إصابته بتمزق جزئي من الدرجة الثانية في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى، وأكد النادي أن اللاعب سيخضع للعلاج دون تدخل جراحي لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع قبل العودة إلى التدريبات، ما يعني غيابه والفارو رسمياً عن المواجهة المرتقبة أمام بني ياس، والمقررة في التاسعة والنصف من مساء بعد غد الجمعة على استاد خالد بن محمد، ضمن الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين.





وامتدت قرارات لجنة الانضباط لتشمل نادي عجمان، حيث تم تغريمه 15 ألف درهم لحصول لاعبيه على ست بطاقات في مباراة واحدة ضمن دوري المحترفين تحت 23 سنة. كما وجهت اللجنة عقوبة لفت النظر لنادي العين بسبب تلفظ جماهيره على حكم ومراقب مباراة فريقه في كأس الإمارات تحت 21 سنة، ووجهت العقوبة ذاتها لنادي كلباء لتلفظ جماهيره على حكم مباراة فريقه في كأس الإمارات تحت 19 سنة.





وفي مسابقات المراحل السنية، تقرر إيقاف لاعبي نادي دبا الحصن حسن عبد الرحمن ومحمد الصريدي مباراتين وتغريم كل منهما 7500 درهم، بسبب التلفظ على حكم مباراة فريقهما في دوري تحت 16 سنة (ب)، وللسبب ذاته، أوقعت اللجنة العقوبة نفسها على لاعب نادي شباب الأهلي حسين علي كوزاد في كأس الإمارات تحت 19 سنة، التي شهدت أيضاً قراراً باعتبار فريق العين (ب) خاسراً مباراته أمام نادي الرمس بنتيجة 0-3 لمخالفته نظام استبدال اللاعبين.





وفي دوري الدرجة الثالثة، وجهت عقوبة لفت النظر لنادي اميرالد، بعد قيام أحد جماهيره بإلقاء عبوات سوائل داخل أرضية الملعب، أما في دوري الدرجة الثانية، فتقرر إيقاف لاعب الصقور العربية إدوارد نديكي، أربع مباريات وتغريمه أربعة آلاف درهم لاعتدائه على لاعب منافس بدون كرة، فيما أوقف زميله جونجو شيلفي ست مباريات وغرم ستة آلاف درهم للبصق على حكم المباراة، كما تقرر منع مساعد مدرب الفريق هاري جورج اجومبار، من مرافقة فريقه مباراتين وتغريمه ألفي درهم، بسبب التلفظ على حكم المباراة.