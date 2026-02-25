الجزيرة والشارقة.. قمة مشتعلة لا تعترف بأنصاف الحلول



يستقبل ملعب إستاد محمد بن زايد في التاسعة والنصف من مساء يوم الخميس لقاء من العيار الثقيل يجمع الجزيرة صاحب الأرض وضيفه الشارقة، لحساب الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين في قمة مشتعلة لا تعترف بأنصاف الحلول في وقت حساس من عمر المسابقة، حيث لا تقبل حسابات الفريقين أي تفريط في النقاط، فالجزيرة الذي يقع في المركز الخامس برصيد (28 نقطة) يتطلع للبقاء ضمن دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة بينما يسعى الشارقة الذي يقع في المركز العاشر برصيد (17 نقطة) للتقدم إلى وسط الترتيب ومن ثم الزحف إلى موقع يضمن له التمثيل الخارجي في الموسم المقبل.



ويدخل (فخر أبوظبي) اللقاء مدفوعاً بنشوة انتصاره الأخير والثمين في ديربي العاصمة على غريمه التقليدي الوحدة بنتيجة 2-1، وهو الفوز الذي أعاد الثقة لكتيبة المدرب الهولندي مارينو بوشيتش ويطمح الليلة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتكرار تفوقه على الشارقة، بعد أن حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف نظيف، مما يمنحه أفضلية نفسية واضحة.



بدوره، وبعد خسارته بالجولة السابقة أمام عجمان يضع (الملك) نصب عينيه النقاط الثلاث ولا شيء غيرها، للعودة إلى المسار الصحيح بعد مرحلة عانى فيها من تذبذب في النتائج، ويدرك أن خسارة نقاط جديدة قد يعقد موقفه أكثر، خصوصاً من ناحية الدوافع المعنوية، وينتظر أن يعتمد مدربه على خبرة لاعبيه في التعامل مع المباريات الكبيرة لامتصاص حماس أصحاب الأرض.

ويتوقع أن يشهد اللقاء صراعاً تكتيكياً عالياً؛ حيث يعتمد الجزيرة على منظومة هجومية يقودها الثنائي بونو دي أوليفيرا، والكونغولي سايمون بانزا، إلى كوكبة من النجوم مثل محمد النني، ونبيل فقير، ومامادو كلوبالي مع تحركات أجنحة سريعة، بينما يتميز الشارقة بقدرته على التحول السريع من الدفاع للهجوم و شن مرتدات خاطفة عبر أطراف الملعب، ويقوده كايو لوكاس، وفراس بالعربي، وماجد سرور.