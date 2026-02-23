6 ركلات جزاء تشعل مدرجات الجولة 17.. والجماهير تتساءل عن الحكم الأجنبي في «ديربي أبوظبي»

أثارت الجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين، حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تساءلت جماهير المسابقة عن مبررات الاستعانة بحكم الساحة المكسيكي سيزار أرتورو راموس لإدارة مباراة الوحدة وضيفه الجزيرة في «ديربي أبوظبي»، رغم ابتعاد الفريقين عن المنافسة على درع النسخة الحالية، وأشارت الجماهير إلى أن إسناد اللقاء إلى حكم مواطن كان سيكون الخيار الأفضل.



والمباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان انتهت بفوز الجزيرة 2 ــ 1، وشهدت إشهار 6 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء، إضافة إلى احتساب ركلة جزاء للوحدة بعد العودة إلى تقنية الفيديو إثر إعاقة كايو كانيدو، وسجل منها عمر خريبين هدف «العنابي» الوحيد.



وظهر الحكم الأجنبي الثاني في الجولة، في مواجهة بني ياس وضيفه العين، وأدارها الألماني سفين جابلونسكي، حيث أشهر البطاقة الصفراء 7 مرات، والحمراء مرة واحدة للاعب بني ياس جواو ويسنير في الدقيقة 81، كما احتسب ركلة جزاء سجل منها لابا كودجو الهدف الأول للعين في الدقيقة 54، في اللقاء الذي انتهى لمصلحة «الزعيم» بنتيجة 3 ـ 2.



وشهدت الجولة 17 ظاهرة لافتة باحتساب 6 ركلات جزاء في 6 من أصل 7 مباريات، وجميعها تحولت إلى أهداف، ففي لقاء شباب الأهلي ومضيفه الظفرة، الذي أداره الحكم محمد الهرمودي، أُشهرت 5 بطاقات صفراء، واحتسبت ركلة جزاء سجل منها سعيد عزت الله الهدف الثاني لـ«الفرسان» في الدقيقة 45+5، في المباراة التي انتهت بفوز كبير لشباب الأهلي بخماسية نظيفة.



وفي مواجهة النصر وخورفكان التي انتهت بالتعادل 2 ــ 2، احتسب الحكم بدر بوجمهور ركلة جزاء للنصر، سجل منها لوكا ميليفوجيفيتش الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 52، وشهد اللقاء 3 بطاقات صفراء.

أما لقاء عجمان والشارقة، فاحتسب الحكم ناصر العلي ركلة جزاء سجل منها كايو الهدف الثاني للشارقة في الدقيقة 45+6، في المباراة التي انتهت لمصلحة عجمان 3 ـ 2، وشهدت 3 بطاقات صفراء.



كما احتسب الحكم سهيل عبدالله ركلة جزاء لكلباء سجل منها شهريار موغانلو الهدف الأول لفريقه، ليقود فريقه للفوز على ضيفه دبا بنتيجة 2 ـ 1، في مباراة شهدت أكبر عدد من البطاقات الصفراء بواقع 7 إنذارات.

وفي المقابل، كانت مواجهة الوصل وضيفه البطائح الوحيدة التي لم تشهد احتساب أي ركلة جزاء، وأدارتها الحكم روضة المنصوري، التي أشهرَت البطاقة الصفراء 3 مرات، والحمراء مرتين لكل من علي صالح من الوصل وألفارو دي أوليفيرا من البطائح، وانتهت المباراة بفوز الوصل بهدف دون مقابل.