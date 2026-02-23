العين وشباب الأهلي يشعلان القمة بسباق «كسر الأرقام».. وقتال ثلاثي لـ«الهروب الكبير»

اشتعلت نيران التحدي والإثارة في دوري أدنوك للمحترفين مع إسدال الستار على الجولة 17، وسط تعالي دقات القلوب في سباق القمة، واشتداد القتال في قاع الجدول، إذ لم يكن انتصار كل من العين وشباب الأهلي مجرد ثلاث نقاط، بل إعلان صريح بأن الوصول لدرع الدوري لن يكون بهدية، بل ينتزع انتزاعاً، بعدما باتت الصدارة تتأرجح بين «الزعيم» و«الفرسان» اللذين دخلا منعطف تحطيم الأرقام القياسية، مع أفضلية نسبية لشباب الأهلي الذي يملك مباراة مؤجلة قد ترجح كفته في لحظة الحسم.



وفي الجهة الأخرى من المشهد، كانت الصورة أكثر قسوة، بخسارة كل من البطائح ودبا وبني ياس، لتزداد الجراح عمقاً، ويبقى الثلاثي أسرى معركة البقاء، ومطاردة بصيص أمل الهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، في الوقت الذي بات الشارقة والظفرة على مشارف منطقة الخطر بعد تعثرهما، مع أفضلية حسابية للشارقة ودبا وبني ياس، بخوض مباراة أقل من الظفرة والبطائح، ولكن يبقى الصراع والنجاة لا يعترف إلا بمن يصمد حتى الرمق الأخير.



وعلى صعيد سباق درع موسم 2025-2026، استعاد العين القمة بفارق المواجهات المباشرة، بعد 48 ساعة فقط من اعتلائها من شباب الأهلي، إثر فوزه المثير على مضيفه بني ياس 3-2 في ختام الجولة، ليعزز رصيده إلى 41 نقطة، فيما تجمد رصيد بني ياس عند 11 نقطة في المركز 14 والأخير، وشهد اللقاء افتتاح بني ياس التسجيل عبر يوسفو نيكتيه، في زيارته الأولى لشباك «الزعيم» في دوري أدنوك منذ هدفه في أغسطس 2023، وذلك بعد 28 تسديدة، بينها 11 على المرمى، ووصل لابا كودجو بهدفه مع العين من علامة الجزاء، إلى مساهمته التهديفية رقم 160 خلال 146 مباراة بالدوري، بعدما سجل 135 هدفاً وصنع 25، بينما أضاف البديل الحسين رحيمي الهدف الثالث، رافعاً رصيده إلى 4 أهداف في الدوري، منها هدفان في شباك «السماوي».



أما شباب الأهلي، فواصل اندفاعه القوي واكتسح مضيفه الظفرة بخماسية نظيفة، على استاد حمدان بن زايد، ليحقق رقماً قياسياً بمعادلة أطول سلسلة انتصارات في تاريخ دوري المحترفين، والمسجلة باسم العين بواقع 10 انتصارات لكل منهما، في استمرار لصراع الفريقين على تحطيم الأرقام القياسية، ورفع «الفرسان» رصيدهم بهذا الفوز إلى 41 نقطة في المركز الثاني، مع مباراة مؤجلة أمام الوحدة من الجولة 16، فيما توقف رصيد الظفرة عند 17 نقطة متراجعاً إلى المركز 11، في الوقت الذي بات فيه الأكثر استقبالاً للأهداف في الشوط الأول هذا الموسم بعدما اهتزت شباكه 20 مرة.



وسطر الجزيرة فوزاً ثميناً على مضيفه الوحدة 2-1، في المواجهة التي احتضنها استاد آل نهيان، حيث جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني بعد شوط أول سلبي، ليرفع الجزيرة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 30 نقطة في المركز الثالث، وشهد اللقاء تسجيل خليفة الحمادي الهدف الأول للجزيرة، ليصبح رابع مدافع يهز شباك الوحدة بقميص الجزيرة في دوري المحترفين بعد فارس جمعة في 2016.

وتغلب الوصل على ضيفه البطائح بهدف دون رد، على استاد زعبيل، ليصعد «الإمبراطور» إلى المركز الرابع برصيد 29 نقطة، مع مباراة مؤجلة أمام بني ياس من الجولة 16، فيما بقي البطائح عند 13 نقطة في المركز 12، وسجل هدف اللقاء الوحيد نيكولاس خيمينيز، ليصل إلى 7 مساهمات تهديفية خلال 7 مباريات أمام البطائح في الدوري، بإحرازه 4 أهداف، وصناعة 3.



وفي استاد راشد بن سعيد، حقق عجمان فوزاً مثيراً على ضيفه الشارقة 3-2، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الشارقة عند 17 نقطة متراجعاً إلى المركز العاشر، وافتتح واختتم وليد أزارو التسجيل لعجمان، مسجلاً للمباراة الثالثة توالياً في الدوري، رافعاً رصيده إلى 7 أهداف بعدما اكتفى بهدفين في أول 12 مباراة هذا الموسم، كما أصبح ثالث لاعب من عجمان يسجل ذهاباً وإياباً أمام الشارقة في موسم واحد بعد جواد كاظميان موسم 2008-2009، وكريم كركار موسم 2011-2012.



وتفوق كلباء على ضيفه دبا 2-1، ليرتقي إلى المركز الثامن برصيد 19 نقطة، فيما بقي دبا عند 12 نقطة في المركز 13 قبل الأخير، وله مباراة مؤجلة أمام الشارقة من الجولة 16، ولا يزال في موقف صعب في معركة الهروب من الهبوط، وفي ختام المشهد، تعادل النصر مع ضيفه خورفكان 2-2، على استاد آل مكتوم، ليرفع «العميد» رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع، ويؤمن موقعه في المنطقة الدافئة، فيما بلغ خورفكان النقطة 19 في المركز التاسع.