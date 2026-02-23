زكريا أحمد: الشوط الثاني يحسم معارك الدوري والنصر يحتاج وقفة عاجلة

أكد الدكتور زكريا أحمد العوضي، الخبير الآسيوي والإماراتي في تدريب وحراسة المرمى، في قراءته الفنية للجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين، أنها جاءت حافلة بالأهداف والأحداث المؤثرة، لا سيما على مستوى حراس المرمى، وفي توقيت بالغ الحساسية من عمر المسابقة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة لم تعد تحتمل أي أخطاء، بعدما أصبحت الهفوات مصيرية في دوري تصنع تفاصيله الصغيرة الفارق بين الفرح والحسرة.



وأوضح أن الجولة شهدت تسجيل 26 هدفاً، توزعت بواقع 10 أهداف في الشوط الأول، مقابل 16 هدفاً في الشوط الثاني، وهو ما يعكس ارتفاع الإيقاع الهجومي بعد الاستراحة، وتحول المباريات إلى مواجهات مفتوحة حسمت تفاصيلها في النصف الثاني، وأضاف أن حراس الجولة استقبلوا 6 أهداف من نقطة الجزاء، فيما سُجل هدفان نتيجة خطأين مباشرين، الأول لأحمد شامبيه، حارس النصر، عندما أخطأ في استلام الكرة، والثاني لعادل الحوسني، حارس الشارقة، الذي لم يحسن التصدي لتسديدة بعيدة سكنت مرماه. ونوه إلى أن أخطاء شامبيه ما زالت متكررة، وأن النصر يعاني في هذا المركز ويحتاج إلى وقفة جادة لمعالجة الخلل.



وأشاد الدكتور زكريا بحارس شباب الأهلي، حمد المقبالي، مؤكداً استمرار مشواره المميز في الشباك النظيفة بعدما رفع رصيده إلى 12 مباراة بشباك نظيفة من أصل 16 مباراة، واصفاً الرقم باللافت للغاية لحارس واعد يعكس ثبات المستوى وقوة الحضور هذا الموسم، كما أشار إلى أن أمجد السيد، حارس الظفرة، استقبل خمسة أهداف في الجولة، مؤكداً أنه لا يتحمل مسؤولية أي منها في ظل ظروف المباراة والتفاصيل الدفاعية التي رافقتها.

وأثنى على أداء علي الحوسني، حارس وقائد عجمان، مؤكداً استحقاقه لقب «نجم الجولة»، بعدما خطف الأضواء في مواجهة فريقه أمام الشارقة، والتي حقق خلالها عجمان فوزه الثالث على التوالي، معتبراً إياه صمام أمان الفريق، بعد أداء حاسم أسهم في ترجيح كفة فريقه.



كما أشاد بأداء حمد المنصوري، حارس كلباء، مؤكداً ثبات خطواته الواثقة في التواجد أساسياً رغم وجود سلطان المنذري احتياطياً، وأكد أن خريج نادي العين قدم أداءً مميزاً قاد فريقه للفوز على دبا بعد فترة من النتائج المتذبذبة، ونوه إلى عودة خالد السناني لحراسة مرمى الوصل بعد إصابة محمد الوالي، مشيراً إلى أن «فهود زعبيل» في أمس الحاجة إلى خبرته في هذا التوقيت، وأنه كان أحد صاحبي الشباك النظيفة في الجولة إلى جانب حمد المقبالي.

واختتم الدكتور زكريا العوضي رؤيته بتأكيد أن الحراس نجحوا في الخروج بشباك نظيفة 63 مرة بعد 116 مباراة، ويتصدرهم حمد المقبالي، فيما يتصدر محمد سالم، حارس دبا، وأحمد حمدان، حارس خورفكان، قائمة الأكثر تصدياً للكرات المؤثرة برصيد 53 و52 تصدياً على التوالي.