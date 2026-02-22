«دورينا» يزاحم الكبار في التصنيف العالمي

في سباق الأرقام والهيبة الكروية سجل دوري أدنوك للمحترفين حضوراً لافتاً على الخريطة العالمية، بعدما حل في المركز الـ57 عالمياً، والرابع آسيوياً، جامعاً 1536 نقطة في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء لأفضل 100 دوري وطني في العالم، والقفزة تؤكد أن دوري أدنوك للمحترفين لم يعد مجرد منافسة محلية، بل صار مشروعاً يتقدم بثبات وسط عمالقة اللعبة.



وعلى القمة احتفظت الدوريات الكبرى بصدارتها، حيث جاء الدوري الإنجليزي الممتاز أولاً بـ8087.1 نقطة، متقدماً على الدوري البرازيلي للدرجة الأولى 7735.5 نقطة، ثم الدوري الإيطالي للدرجة الأولى 7510 نقاط، والدوري الإسباني للدرجة الأولى 7400.5 نقطة، وأخيراً الدوري الألماني للدرجة الأولى 6570.25 نقطة.



وكشف التصنيف أيضاً عن هيمنة أوروبية واضحة، إذ ضمت قائمة أفضل 20 دورياً في العالم 13 مسابقة أوروبية، و6 من أمريكا الجنوبية، مقابل حضور أفريقي وحيد عبر الدوري المصري الممتاز، الذي جاء في المركز 15 عالمياً بـ3374.25 نقطة، أما ضمن قائمة أفضل 50 دورياً، فتوزعت المقاعد بين 31 مسابقة أوروبية، و9 من أمريكا الجنوبية، و4 أفريقية، و3 آسيوية، و3 من الكونكاكاف.