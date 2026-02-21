الوصل يعبر البطائح بهدف ويتمسك بالمركز الرابع في دوري المحترفين



حقق الوصل الفوز على ضيفه البطائح بهدف أحرزه نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 34 من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مواجهة فوق الوسط شهدت حالتي طرد بواسطة الحكمة روضة المنصوري التي أدارت اللقاء، الأولى كانت من نصيب علي صالح قائد الوصل، والثانية لمهاجم البطائح ألفارو دي أوليفيرا، بهذه النتيجة رفع الوصل رصيده إلى 29 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول الترتيب، وبقي البطائح برصيد 13 نقطة في المركز الثاني عشر.



وحقق الوصل تفوقاً كبيراً في الشوط الأول، فرض خلاله سيطرته على الكرة، وهدد مرمى البطائح بعدد من الكرات الخطرة التي تألق في إبعادها عبد الرحمن العامري حارس المرمى، حتى وجد نيكولاس خيمينيز الحل بتسديدة قوية من خارج الصندوق سكنت سقف المرمى، معلناً الهدف الأول للوصل في الدقيقة 34، والذي انتهت عليه تفاصيل الشوط.



وبدأت الحصة الثانية بمواصلة «الإمبراطور» أفضليته، والضغط على مرمى ضيفه، الذي تحسن مردوده مع تقدم دقائق اللعب والتبديلات التي أجراها الجهاز الفني، لينجح البطائح في تنظيم صفوفه ويعود إلى المبادرة الهجومية، في الوقت الذي تعرض فيه الوصل لصدمة بطرد علي صالح قائد الفريق بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 74.



وشهد الجزء الأخير من اللقاء منافسة قوية بين الفريقين، تميزت بالطابع الهجومي بحثاً عن الأهداف، وسط أداء حماسي، لتظهر البطاقة الحمراء للمرة الثانية وكانت من نصيب ألفارو دي أوليفيرا، مهاجم البطائح في الدقيقة 82، ورغم المحاولات الهجومية، لم تشهد المباراة جديداً حتى صافرة النهاية.