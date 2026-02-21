بركان عجمان ينفجر أمام الشارقة في الوقت القاتل



اقتنص عجمان فوزاً ثميناً أمام ضيفه الشارقة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين.



وسجل المغربي وليد آزارو هدفين في الدقيقتين 22 و93، وليثيري سيلفا في الدقيقة 31، فيما أحرز كايو لوكاس هدفي الشارقة في الدقيقتين 33 و45+5 من ركلة جزاء.



ورفع «البرتقالي» رصيده إلى 23 نقطة، ليتقدم إلى المركز السادس، فيما تجمد رصيد الشارقة عند 17 نقطة في المركز التاسع.



وجاءت البداية مثيرة، بعدما افتتح آزارو التسجيل في الدقيقة 22 إثر هجمة مرتدة نموذجية وصلت إلى جونيور فليمنغز، الذي هيأ الكرة أمام المهاجم المغربي، ليراوغ ويسدد داخل الشباك، وعاد عجمان ليعزز تقدمه بهدف ثانٍ عبر سيلفا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 31.



وقلّص كايو لوكاس الفارق سريعاً للشارقة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 33، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويدرك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 45+5، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.



وفي الشوط الثاني، تواصل الأداء الهجومي من الطرفين وسط تألق الشقيقين علي الحوسني حارس عجمان، وعادل الحوسني حارس الشارقة، قبل أن يخطف آزارو هدف الفوز القاتل في الدقيقة 93، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في أمسية درامية.