شباب الأهلي ينقض على الصدارة بفوز قاسٍ على الظفرة ويستعيد مهاجمه أزمون



اعتلى شباب الأهلي صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة مساء اليوم، وذلك انتظاراً لما ستسفر عنه مواجهة منافسه المباشر العين أمام مضيفه بني ياس غداً السبت، وجاء صعود «الفرسان» عقب فوزهم الثمين خارج الديار على حساب الظفرة بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على إستاد حمدان بن زايد ضمن منافسات الجولة الـ17.



وافتتح محمد جمعة المنصوري التسجيل مبكراً في الدقيقة 9، قبل أن يعزز سعيد عزت الله التقدم بهدف ثانٍ من ركلة جزاء في الدقيقة 45+5، وحسم كل من غويلهرم بالا وبرونو كاسكاردو، نقاط المباراة بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 67 و74، قبل أن يضيف المنصوري هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة 77، ليخسر الظفرة 3 نقاط مهمة على أرضه ويتوقف رصيده عند 17 نقطة، ويبقى مؤقتاً في المركز العاشر بانتظار استكمال بقية مباريات الجولة.



وشهدت المباراة أول ظهور رسمي لمهاجم شباب الأهلي، سردار أزمون في الدقيقة 75، بعدما تم الدفع به بديلاً للاعب سلطان عادل، لتكون المشاركة الأولى للاعب الإيراني منذ أكتوبر 2025، بعد خضوعه لجراحة ناجحة، وفترة تأهيل طبي وبدني وفني طويلة.



وبدأت المواجهة بإيقاع حذر، وتبادل فيه الفريقان جس النبض حتى الدقيقة 9، حين سجل شباب الأهلي هدف مباغت بعدما انطلق بهجمة مرتدة عبر برونو كاسكاردو ليموس، الذي انفرد بالمرمى قبل يمرر كرة أرضية إلى محمد جمعة المنصوري، والذي لم يتردد في إيداعها الشباك معلناً تقدم «الفرسان» ومطلقاً صافرة الهيمنة المبكرة.



ومنح الهدف الضيوف دفعة معنوية هائلة، فاندفعوا لمحاصرة أصحاب الأرض وفرضوا إيقاعهم بثقة واضحة، وارتدى حارس الظفرة، أمجد السيد، ثوب البطولة، وتصدى ببسالة لأكثر من فرصة محققة، أبرزها إبعاده رأسية سلطان عادل القوية إلى ركلة ركنية في لقطة أنقذت فريقه من هدف محقق.



ولم تتوقف الإثارة، إذ ألغى الحكم هدفاً لشباب الأهلي سجله سعيد عزت الله بداعي تسلل سلطان عادل المشارك في الهجمة، قبل أن تعود الصافرة لتشير إلى ركلة جزاء بعد أن اعترضت يد جوبسون سانتوس تسديدة مباشرة من ركلة حرة، وتقدم سعيد عزت الله بثبات في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع، ليودع الكرة الشباك مسجلاً الهدف الثاني، ومؤكداً تفوق «الفرسان» مع صافرة نهاية الشوط الأول.



ودخل الظفرة الشوط الثاني بنوايا هجومية واضحة، ساعياً لتقليص الفارق والعودة إلى أجواء اللقاء، وتحسن حضوره الهجومي، ليحصل على ركلته الركنية الأولى في الدقيقة 59، في إشارة إلى تصاعد ضغطه، غير أن طموحات أصحاب الأرض اصطدمت بواقعية شباب الأهلي، حين أطلق غويلهرم بالا في الدقيقة 67، تسديدة ذكية استقرت في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس أمجد السيد، معلناً الهدف الثالث ومبدداً آمال العودة.



ولم يكتفِ «الفرسان»، إذ عزز برونو كاسكاردو التقدم بالهدف الرابع في الدقيقة 74، بعدما استثمر كرة داخل منطقة الجزاء وأسكنها الشباك، وجاءت اللمسة الفنية حاضرة أيضاً مع لمسة أولى من البديل سردار أزمون، الذي مرر كرة متقنة داخل المنطقة إلى محمد جمعة المنصوري، ليوقع الأخير على هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة 77، مؤكداً التفوق الكاسح لشباب الأهلي ومختتماً مهرجان الأهداف.