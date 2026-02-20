18 لاعباً مغربياً مع 6 أندية في «دورينا» ببصمة مؤثرة



تشهد النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين مشاركة 18 لاعباً مغربياً، في رقم يعد أقل مقارنة بمواسم سابقة، وذلك في ظل توجه عدد من الأندية نحو المدرسة البرازيلية وعلى الرغم من التراجع العددي الطفيف لكن تظل بصمة اللاعب المغربي الأكثر حضوراً وتأثيراً، حيث يشاركون جميعاً بشكل مميز مع الفرق التي يلعبون لها والبالغ عددها 6 فرق.



ويتصدر عجمان قائمة الأندية الأكثر اعتماداً على «المغربي» بوجود سبعة عناصر، يتقدمهم الدولي البارز وليد آزارو، مهاجم الفريق، الذي يعد أحد أبرز الأسماء الهجومية في الدوري، ويشارك مع أندية العين، الجزيرة، الظفرة ثلاثة لاعبين لكل، إضافة إلى لاعب واحد في كل من الوصل، بني ياس.



ويتميز اللاعب المغربي في ملاعب «دورينا» ببصمة مؤثرة وأداء مميز، بقيادة سفيان رحيمي، نجم العين أحد أبرز الأسماء في «دورينا»، إلى جانب وليد آزارو الذي يقدم مستويات مميزة مع عجمان، سفيان بوفتيني صخرة دفاع الوصل، إلى جانب الوافد الجديد كريم البركاوي مهاجم الظفرة، الذي انضم حديثاً إلى الدوري وبدأ في ترك بصمته سريعاً من خلال عروض قوية لفتت الأنظار يؤكدها وجوده في المركز الثالث بقائمة ترتيب هدافي المنافسة.



وتؤكد هذه المعطيات أن اللاعب المغربي، رغم تراجع حضوره العددي في ملاعب الإمارات، ما زال يحتفظ بقيمته الفنية وتأثيره الكبير في دوري المحترفين، مستفيداً من خبرته، وانضباطه التكتيكي، وقدرته على صناعة الفارق في مختلف المراكز ما يفتح الباب في المواسم المقبلة أمام تعاقدات أكثر.