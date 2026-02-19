عجمان والشارقة.. سهرة رمضانية بدوافع متعددة للفوز



يلتقي عجمان وضيفه الشارقة عند التاسعة والنصف مساء غدٍ الجمعة لحساب الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة مهمة للطرفين يسعى خلالها «البرتقالي» إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري والتقدم في جدول الترتيب الذي يحتل فيه المركز السابع برصيد 20 نقطة، بعد أن حقق فوزين ثمينين في الجولتين السابقتين على كلباء وخورفكان، ما منحه دفعة إيجابية في سلم الترتيب نحو مناطق الوسط، ورفع سقف طموحاته لمواصلة التقدم وحصد النقاط.



في المقابل يدخل الشارقة اللقاء جريحاً بعد الصدمة القاسية التي تعرض لها بمغادرته البطولة الآسيوية بعد خسارته المفاجئة أمام ناساف الأوزبكي، ويبحث عن العودة إلى سكة الانتصارات عبر بوابة الدوري وإرضاء جماهيره، خاصة أنه يحتل المركز التاسع برصيد 17 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة من الجولة السابقة أمام دبا.



وكان الشارقة خسر أيضاً مباراته الأخيرة في الدوري أمام شباب الأهلي، كما خسر مواجهة الدور الأول على ملعبه أمام عجمان، وفوزه اليوم يعطل به تقدم منافسه ليتساوى معه في عدد النقاط، ليحمل لقاء الغد طابع التعويض والثأر ومصالحة الجماهير، وسط توقعات بصراع قوي على النقاط الثلاث التي تبدو في غاية الأهمية لكل فريق.