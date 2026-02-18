دراسة: شباب الأهلي الأكثر تجانساً في دوري المحترفين



في إنجاز جديد يعكس البصمة الفنية الواضحة تصدر شباب الأهلي قائمة الأندية الأكثر تجانساً واعتماداً على الاستحواذ على الكرة بين أندية دوري المحترفين في الدولة، وفقاً للبيانات الحصرية، التي أنتجتها شركة «إمبكت»، وقدمها المرصد التابع لمركز الدراسات الدولية لكرة القدم.



وجاء في أعقابه، وبالترتيب، كل من: الوصل، الشارقة، العين، الجزيرة، النصر، الوحدة، كلباء، خورفكان، البطائح، الظفرة، بني ياس، عجمان، ودبا، وذلك ضمن دراسة شاملة أجريت على دوري أدنوك للمحترفين في إطار مقارنة واسعة، شملت 58 دورياً حول العالم.



واعتمدت الدراسة على عرض البيانات كنسبة مقارنة بالمتوسط المسجل عبر 915 فريقاً في تلك المسابقات، حيث جرى تحليل مباريات الدوري المحلي الحالية أو الأخيرة المكتملة فقط، سواء في الموسم الماضي أو الموسم الحالي المكتمل حتى 30 يناير الماضي، بما يمنح النتائج دقة زمنية وواقعية تنافسية عالية.



واستند التصنيف إلى أربعة مؤشرات فنية دقيقة وهي: دقة التمريرات، مع أفضلية للتمريرات الأقصر، وسرعة التمرير أثناء الاستحواذ، ومدة الاحتفاظ بالكرة، إضافة إلى نسبة الكرات المستلمة على الأرض في الثلث الهجومي للخصم، وهي معايير تعكس فلسفة اللعب الجماعي، وجودة البناء الهجومي.



وعلى الصعيد العالمي سجل بايرن ميونيخ أعلى نتيجة بين جميع أندية الدراسة، متفوقاً على باريس سان جيرمان، فيما حل برشلونة ثالثاً، وباير ليفركوزن رابعاً، أما خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى فتقدم كولومبوس كرو إلى المركز الخامس، متفوقاً على نوردشيلاند في المركز السابع، وسانت إتيان في المركز الثامن، واحتل مانشستر سيتي المركز السادس، وجاء سلتيك تاسعاً، بينما حل أولمبيك مارسيليا في المركز العاشر.



وضمت قائمة العشرين الأوائل أيضاً بودو-غليمت وإلتشي، فيما جاءت الفرق الأقل ميلاً للاستحواذ على الكرة من بين الفرق التي شملها التحليل، وهي غالواي يونايتد، دروغيدا يونايتد، ويليهما باترو إيسدن، فيرينسي، أمشتيتن، وزلين، لتكشف الدراسة بوضوح الفوارق الصارخة في فلسفات اللعب حول العالم.