رعاية جديدة لرابطة المحترفين تعزيزاً لمشاركة الشباب والأثر المجتمعي



أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن اتفاقية رعاية مع الاتحاد للماء والكهرباء لتعزيز مشاركة الشباب وتعظيم الأثر المجتمعي. وتم توقيع الاتفاقية اليوم في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وعبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، والمهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، ومديري الإدارات في المؤسستين.



وتؤدي رابطة المحترفين الإماراتية دوراً محورياً في تطوير كرة القدم الاحترافية في دولة الإمارات، من خلال توفير منصة وطنية تجمع الشباب والمجتمع والمواهب الرياضية من مختلف أنحاء الدولة. ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين بتسخير الرياضة كأداة إيجابية لتعزيز التفاعل المجتمعي ودعم التنمية المستدامة.



ومن خلال هذه الرعاية، ستدعم الاتحاد للماء والكهرباء المبادرات والمنصات التي تشجع مشاركة الشباب وتعزز التماسك المجتمعي، إلى جانب توظيف الرياضة كوسيلة لرفع الوعي بأهمية الاستدامة، والاستخدام المسؤول للموارد، وترسيخ القيم الوطنية المشتركة. وتؤكد هذه الشراكة التوافق بين رابطة المحترفين الإماراتية والاتحاد للماء والكهرباء في دعم المشاركة المجتمعية، وتمكين الشباب، وتحقيق أثر اجتماعي أوسع من خلال الرياضة.

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي إن هذه الشراكة تعكس أهمية توظيف المنصات الوطنية المؤثرة لتعزيز التفاعل المجتمعي، وتمكين الشباب، مؤكداً أن الرياضة تمثل أداة فاعلة في ترسيخ قيم الانتماء والتكاتف، وتعزيز الوعي بالاستخدام المسؤول للموارد بما ينسجم مع أولويات الاستدامة.



من جانبه، عبر عبدالله ناصر الجنيبي عن اعتزاز الرابطة بشراكتها الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية الرائدة. وأضاف: عندما تتحد الطاقة بالشغف يكون الناتج فيه أقوى لمستقبل أكثر إشراقاً لكرة القدم الإماراتية، حيث نسعد اليوم برعاية شركة الاتحاد للماء والكهرباء لمسابقات رابطة المحترفين الإماراتية وللمنتج الوطني والأندية المحترفة.. شراكة اليوم هي قوة الغد.