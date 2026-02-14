في قمة «فار» والإثارة.. تعادل دراماتيكي يحكم موقعة العين والنصر

العين - طلحة عبدالله، خورفكان - محمد فضل



تعادل العين وضيفه النصر 1 ــ 1، السبت ، على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين في مواجهة دراماتيكية طغت عليها التقلبات التكتيكية والندية العالية، وشهدت تدخلات حاسمة لتقنية الفيديو تسببت في حالة طرد مؤثرة للعين، وإلغاء ركلتي جزاء لصالح النصر، بادر النصر بإحراز هدف التقدم عن طريق مهدي قايدي في الدقيقة 20، وأدرك بلاسيوس التعادل للعين في الدقيقة 66، وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة مؤقتاً بفارق المواجهات المباشرة بينه وشباب الأهلي الذي تراجع للمركز الثاني بالرصيد نفسه، مع مباراة مؤجلة من هذه الجولة، وتراجع النصر إلى المركز السادس برصيد (21 نقطة)، وشهدت المباراة حالتي طرد للاعبي العين اليخاندرو كاكو ورامي ربيعة.



وحقق عجمان فوزاً عريضاً على مضيفه خورفكان بنتيجة 5 ــ 2، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة استمتع فيها الجمهور بسبعة أهداف، ليواصل «البرتقالي» صحوته بانتصاره الثاني توالياً، ويعيد أصحاب الأرض إلى دوامة الخسائر، ورفع عجمان رصيده إلى 20 نقطة متساوياً مع النصر محتلاً المركز السابع، فيما تجمد رصيد خورفكان عند 18 نقطة متراجعاً إلى المركز الثامن، ويدين عجمان بفوزه الخماسي لثنائيه المغربي وليد آزارو والبرازيلي ليذيري سيلفا، بعدما سجل كل منهما هدفين، فيما أضاف البديل أنس أمطيطش الهدف الخامس، وجاءت الأهداف في الدقائق 25 و30 و39 و56 و79، بينما سجل هدفي خورفكان مدافعه عبدالله الرفاعي في الدقيقة 83 و89.