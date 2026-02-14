عبد العزيز المازمي: تعادل البطائح مع الظفرة لا يرضينا



أكد عبد العزيز المازمي، عضو اللجنة الفنية ومشرف الفريق الأول والرديف في نادي البطائح، أن التعادل أمام نادي الظفرة بنتيجة 1-1 في افتتاح الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، لم يكن النتيجة التي يطمح إليها الفريق، مشدداً على أن نقطة واحدة لا تكفي طموحات البطائح.



وقال المازمي: «بلا شك لسنا راضين عن الاكتفاء بالتعادل، لكننا ننظر دائماً إلى الجانب المشرق، وهو أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، ومؤشر الأداء في تصاعد واضح، مع عدم الخسارة في خمس مباريات متتالية، وهو ما يعكس حجم العمل المبذول».



وأضاف أن البطائح كان الأقرب لحصد النقاط الثلاث، قياساً بما قدمه في الشوط الثاني من ضغط هجومي وفرص محققة، فضلاً عن نجاحه في الحد من خطورة المنافس خلال فترات طويلة من اللقاء، رغم الغيابات المؤثرة التي ضربت صفوفه، وعلى رأسها دانييل بيسا ومحمد جمعة والوافد الجديد نوها ديكو.



وأشاد المازمي بجهود الجهاز الفني بقيادة فرهاد مجيدي، مؤكداً الرضا التام عن العمل الفني والانضباط التكتيكي الذي ظهر به الفريق، ومثمناً الروح العالية التي تحلى بها اللاعبون، معتبراً أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لمواصلة التصاعد.



واختتم حديثه بالتأكيد على أن إدارة النادي كثفت تحركاتها خلال فترة الانتقالات الشتوية، بدعم مباشر من مجلس الإدارة، موجهاً الشكر إلى الأندية التي تعاونت مع البطائح، وفي مقدمتها نادي الشارقة ونادي النصر وشباب الأهلي واتحاد كلباء، في خطوة تعكس روح التعاون داخل منظومة كرة القدم بالدولة.