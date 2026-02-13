البركاوي: الظفرة حضر للفوز على البطائح ولكن نقطة أفضل من لا شيء



أعرب كريم البركاوي، لاعب الظفرة، عن رضاه بنتيجة التعادل 1-1 أمام مضيفه البطائح، في المواجهة المثيرة التي جمعتهما مساء اليوم، على إستاد خالد بن محمد، في افتتاح الجولة الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن النقطة أفضل من الخروج بلا مكاسب.



وقال البركاوي في تصريحاته عقب اللقاء: «نقطة أفضل من لا شيء أمام فريق عنيد كما شاهدنا، ونحن لم نأت من أجل التعادل أو التراجع، بل جئنا بحثاً عن الفوز وحصد النقاط الثلاث، ولكن الحمد لله على كل حال».



وأضاف: «دخلنا المباراة بتركيز، خصوصاً في الدقائق الأولى، وتمكنا من التسجيل، ولكن في الشوط الثاني جاءت ركلة الجزاء التي منحتهم التعادل، ورغم ذلك كنا مصرين على العودة للتسجيل، وسجلنا بالفعل في الدقائق الأخيرة، ولكن الهدف أُلغي، وأشكر اللاعبين على المجهود والروح القتالية التي قدموها».



وأشار البركاوي إلى ضرورة تصحيح الأخطاء، موضحاً: «علينا أن نعمل أكثر، لأن أغلب الأهداف التي تستقبلها شباكنا تأتي نتيجة أخطاء منا، وليس بسبب خطورة كبيرة من المنافسين، ولذلك يجب أن نصحح هذه الأمور في المرحلة المقبلة».



وختم قائلاً: «بالنسبة لي النقطة مهمة، خاصة أمام منافس مباشر في جدول الترتيب، والأهم ألا يخسر الفريق أمام منافس قريب حتى لو كانت نقطة واحدة، فهي تمنحنا الثقة قبل المباراة المقبلة، وسنطوي صفحة هذه المواجهة ونفكر فيما هو قادم، والظفرة حالياً ينافس بقوة أمام فرق كبيرة في الدوري، ونحن قادمون بقوة، وإن شاء الله نقطة بعد نقطة نصل إلى مبتغانا».