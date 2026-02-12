محمد حسين: نتائج عجمان مرضية ونتطلع للأفضل



أكد محمد حسين، إداري فريق عجمان، أن نتائج «البرتقالي» في الجولات السابقة من دوري أدنوك للمحترفين مرضية إلى حد ما، ولكنها دون مستوى الطموح، وذلك بعد 15 جولة من المنافسة التي يحتل فيها الفريق المركز الثامن برصيد 17 نقطة.



وقال حسين: نتائجنا كانت أقل من طموحنا، لأن الفريق بما يملكه من مقومات إدارية وفنية كان مؤهلاً لتحقيق نتائج أفضل، كرة القدم فيها عوامل كثيرة مؤثرة تعرضك للخسارة وتفقدك النقاط ونحن واجهنا بعض المصاعب، نتوقع أن تكون حصيلتنا في النصف الثاني من الموسم أفضل من الدور الأول.



وأضاف: أعتقد أن الفوز على كلباء في الجولة السابقة كان خطوة جيدة في مشوارنا نحو جمع أكبر عدد من النقاط في الفترة المقبلة، نحن نثق في قدرات لاعبينا وندرك أنهم يمتلكون إمكانيات عالية، وإذا حالفهم التوفيق يمكن أن نحقق ما يليق بالنادي ويرضي طموحات جماهيره.



وعن التعاقدات الجديدة، قال محمد حسين: تعاقدنا مع بيرو على سبيل الإعارة من الشارقة حتى نهاية الموسم، وكذلك مع لاعب الارتكاز المغربي يحيى جبران، وهما لاعبان مميزان والجميع ينتظر منهما تقديم الإضافة المطلوبة في المرحلة المقبلة، التعاقد مع الثنائي جاء لسد النقص في بعض المراكز، وبما يملكانه من جودة فنية يمكنهما تقديم الكثير، ونأمل أن ينسجما سريعاً مع بقية أفراد الفريق وأن يساهما في قيادته للانتصارات.



وعن مباراة فريقه أمام خورفكان يوم السبت في الجولة 16 من الدوري، قال: نعتبرها من أهم مبارياتنا، لأنها تساوي ست نقاط، والمواجهة ستكون صعبة، خاصة أن خورفكان قدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة وحقق نتائج مميزة، كما أن المباراة تقام على ملعبه ولديه دافع كبير للفوز، لكن اللاعبين يدركون أهمية اللقاء ونثق في أنهم سيبذلون أقصى جهد للفوز بالنقاط الثلاث.