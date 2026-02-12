شباب الأهلي يقود أندية الإمارات في تصنيف أفضل 500 نادٍ عالمياً



تصدر نادي شباب الأهلي، قائمة أندية دوري أدنوك للمحترفين المتواجدة ضمن تصنيف أفضل 500 نادٍ على مستوى العالم، الصادر حديثاً عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، والذي شمل نتائج الفترة من 1 فبراير 2025 حتى 31 يناير 2026.



واحتل «الفرسان» المركز 177 عالمياً بعد حصوله على 113 نقطة، فيما جاء نادي الشارقة في المركز 235 برصيد 91 نقطة، وتلاه الوحدة في الترتيب 260 بنقاط 85، ثم الوصل في المركز 291 برصيد 80 نقطة، بينما جاء العين في المركز 418 بوصوله إلى 63 نقطة.



وعلى المستوى العالمي، تصدرت قائمة أفضل خمسة أندية كل من باريس سان جيرمان الفرنسي 595 نقطة، وتشيلسي الإنجليزي 496 نقطة، وبايرن ميونيخ الألماني 457 نقطة، وريال مدريد الإسباني 451 نقطة، وإنتر ميلان الإيطالي 439 نقطة.