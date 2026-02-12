جدول دوري مزدحم وترقب لموعد قمة العين وشباب الأهلي



أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية مواعيد مباريات دوري أدنوك للمحترفين حتى الجولة الـ20، على أن يتم تحديد مواعيد الجولات الست المتبقية لاحقاً، وفقاً لارتباطات عدد من الأندية بمشاركاتها الخارجية الجارية، والتي ترتب عليها تأجيل بعض المواجهات في الجولة 16.



وشملت المباريات المؤجلة لقاء بني ياس مع الوصل، وشباب الأهلي مع الوحدة، والشارقة مع دبا، فيما تقام بقية مباريات الجولة ذاتها يومي الجمعة والسبت المقبلين.



ومن المقرر أن تلعب مباريات الجولة 17 أيام 20 و21 و22 فبراير الجاري، دون أن تشهد مواجهات قوية للمتنافسين على الصدارة، شباب الأهلي والعين، اللذين يحتلان المركزين الأول والثاني برصيد 38 و37 نقطة على التوالي.



أما الجولة 18، فتقام أيام 25 و26 و27 فبراير الجاري، وتحمل في طياتها قمة جماهيرية مرتقبة تتمثل في «ديربي دبي» بين الوصل وشباب الأهلي على استاد زعبيل، في مواجهة قد يكون لها تأثير مباشر على سباق اللقب.



وتقام الجولة 19 يومي 6 و7 مارس المقبل، ويتصدر مشهدها لقاء العين وضيفه الوصل يوم 6 مارس على استاد هزاع بن زايد، في اختبار قوي لأصحاب الأرض أمام منافس طامح لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.



وفي الجولة 20، المقررة أيام 13 و14 و15 مارس، تبرز مواجهة الوحدة وضيفه العين يوم 15 على استاد آل نهيان، في لقاء يحمل أهمية خاصة ضمن حسابات القمة، والصراع على درع الدوري.



وفي المقابل، تبقى القمة المنتظرة بين العين وشباب الأهلي، والمقررة ضمن الجولة 22 على استاد هزاع بن زايد، دون موعد محدد حتى الآن، بانتظار حسم روزنامة المشاركات الخارجية، لتكون واحدة من أبرز محطات الحسم في سباق درع الدوري.