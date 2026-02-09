يوسف عبد العزيز: الوحدة ومباراة الموسم كلمة السر في حسم السباق على درع الدوري

أكد يوسف عبد العزيز، لاعب منتخبنا الوطني السابق، أن الصراع على درع دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم بات محصوراً بشكل واضح بين شباب الأهلي والعين، مشيراً إلى أن ابتعاد بقية الفرق عن المنافسة جعل السباق على اللقب ثنائياً بامتياز.

وأوضح عبد العزيز، لاعب أندية الجزيرة والوصل والنصر سابقاً، أن هناك عاملين حاسمين سيحددان هوية البطل، أولهما نتائج الفريقين أمام الوحدة في الجولتين 16 و20، وثانيهما المواجهة المباشرة التي ستجمع شباب الأهلي والعين في الجولة 22، على استاد هزاع بن زايد، بعدما خسر شباب الأهلي مواجهة الدور الأول على ملعبه، ووصف اللقاء المرتقب بـ«مباراة الموسم».



وقال لـ«البيان»: «شباب الأهلي والعين فريقان قويان ومستقران فنياً، والتخطيط عندهما للمستقبل واضح، ويجري وفق مخطط استراتيجي ناجح، لذلك من الصعب جداً خروجهما من المراكز الأولى في المواسم المقبلة، إلا في حال حدوث ظروف استثنائية، أبرزها حدوث تطوير لأحد الفرق المنافسة بشكل كبير».

وانتقد تراجع مستوى الجزيرة والوصل هذا الموسم، قائلاً: «الجزيرة والوصل فريقان كبيران، لكن ما يقدمانه هذا الموسم غير مقنع، وتغيير التشكيل بشكل مستمر لا يخدم الفريقين، وحتى في بعض المباريات التي فازا بها لم يكن متوقعاً أن يحققا الانتصار».



وأضاف: «العين فريق قوي، لكن تعثره في بعض مبارياته هذا الموسم أمر مؤلم لجماهيره، ولكنه يؤكد دائماً أنه منافس شرس على اللقب هذا الموسم، وأتوقع أن يستمر الصراع بينه وبين شباب الأهلي حتى الجولة الأخيرة».

وحول الفرق القادرة على التأثير في مسار المنافسة، أكد عبد العزيز أن الوحدة هو الفريق الوحيد القادر على لعب دور محوري مهم في هذا الأمر، قائلاً: «الوحدة دائماً ما يكون رقماً صعباً أمام الكبار، ونتائجه أمام العين وشباب الأهلي قد تحسم شكل المنافسة، بعكس الوصل أو النصر أو الشارقة، وسبب تراجع نتائج الوحدة تأثره السلبي برحيل مدربه البرتغالي خوسيه مورايس لتدريب الشارقة».



وعن بروز لاعبين جدد هذا الموسم، أوضح يوسف عبد العزيز: «لا توجد أسماء جديدة لافتة هذا الموسم باستثناء لاعب الوحدة دوشان تاديتش، أما بقية الفرق فتعتمد على العناصر القديمة نفسها دون إضافات مؤثرة، وأبرزهم لابا كودجو، الذي استعاد بريقه وتألقه التهديفي هذا الموسم».

وختم عبد العزيز حديثه بتمنياته أن تستعيد أندية الوحدة والوصل والجزيرة والنصر توازنها في الفترة المقبلة، لتزداد مسابقة الدوري قوة وإثارة، قائلاً: «دورينا يضم العديد من الأندية الكبرى، ومنها الرباعي الوحدة والوصل والجزيرة والنصر، والتي تستحق أن تكون في الواجهة، ونتمنى أن نراها قريباً في وضع أفضل».