النصر يضم المقدمي حارس «الأولمبي».. ويعير لاعبين إلى الظفرة والإمارات



أعلن نادي النصر عن تعاقده مع حارس مرمى المنتخب الأولمبي سعيد المقدمي بعقد يمتد لخمس سنوات حتى عام 2031، في خطوة تهدف إلى تدعيم صفوف الفريق وتعزيز خياراته الفنية خلال المواسم المقبلة.

وفي سياق متصل، وافقت شركة النصر لكرة القدم على إعارة اللاعب عبدالله إدريس إلى نادي الظفرة حتى نهاية الموسم الحالي، إضافة إلى إعارة حارس المرمى عدلي محمد إلى نادي الإمارات للفترة ذاتها.



وكان النصر قد أبرم أربع صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، شملت التعاقد مع عصام فايز، والمدافع الصربي ديفيد بيتروفيتش قادماً من نادي الشارقة، والمدافع النرويجي ماريوس هويبراتين، إلى جانب المدافع التركي سردار ساتشي.