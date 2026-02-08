البرتغالي فيتوريا ثالث مدرب يقود الوصل في الموسم الحالي



تعاقد نادي الوصل مع المدرب البرتغالي، روي فيتوريا، لتولي القيادة الفنية للفريق، خلال المرحلة المقبلة، بطموح تصحيح المسار، بعد تراجع النتائج والمستوى في الفترة الماضية، سعياً لإعادة الفريق إلى كامل قوته، عبر تطوير الأداء وتحسين النتائج.



وجاء اختيار فيتوريا استناداً إلى سيرته الذاتية المميزة وخبراته التدريبية المتنوعة، والتي شملت عدداً من الأندية البارزة، من بينها بفنيكا، غيماريش البرتغاليين، النصر السعودي، وباناثينايكوس اليوناني، حيث حقق خلال مسيرته إنجازات عدة، عززت من أسهمه كونه أحد الأسماء التدريبية المعروفة.



وسيكون روي فيتوريا ثالث مدرب يقود الوصل في الموسم الحالي، بعد البرتغالي لويس كاسترو، الذي أعقبه السويدي مسعود ميرال في المهمة الفنية، لكن الفريق لم يحقق التحسن المطلوب على مستوى الأداء والنتائج في فترة ميرال، ما دفع الإدارة إلى التعاقد مع المدرب الكبير وسط طموحات كبيرة من جماهير النادي. ومن المقرر أن يبدأ فيتوريا مهمته سريعاً مع الفريق، حيث سيقوده في المواجهة الآسيوية المرتقبة أمام الزوراء العراقي بعد غد الثلاثاء.