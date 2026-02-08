سباق محموم بين أندية المحترفين في ساعات حسم «الميركاتو الشتوي»



تدخل أندية دوري أدنوك للمحترفين سباقاً محموماً مع الساعات القليلة المتبقية قبل إسدال الستار على فترة الانتقالات والقيد الشتوي، المقرر إغلاقه مساء غد الاثنين، بعدما فتح رسمياً في 13 يناير الماضي، في ميركاتو اتسم بالحراك النشط والطموحات العالية، سعياً لتعزيز الصفوف بصفقات وازنة قبل انطلاق المرحلة الثانية من الموسم.



وشهد «الميركاتو الشتوي» سلسلة من التعاقدات اللافتة، تصدرها نادي العين، الذي أبرم صفقة طويلة الأمد بضم الروماني أدريان شوت، لاعب ستيوا بوخارست، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2028، إلى جانب استعادة محمد عوض الله من إعارته لنادي ليجيا جدانسك البولندي، في خطوة تهدف لتعزيز العمق الفني للفريق.



كما دعم شباب الأهلي صفوفه بالتعاقد مع البرازيلي جواو مارسيلو لاعب أتلتيكو مينيرو، فيما عزز الجزيرة دفاعاته بضم نبيل أبردين، مدافع سوتشي الروسي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم، إلى جانب التعاقد مع ماركوس ميلوني قادماً من نادي الشارقة.



ومن جهته نشط النصر بقوة في السوق الشتوية، بعدما تعاقد مع سردار ساتشي، لاعب طرابزون سبور التركي لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة، إلى جانب ضم ماريوس هويبراتين، لاعب ريد دايموندز الياباني لمدة موسم ونصف الموسم، وديفيد بيتروفيتش، مدافع الشارقة بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2029، إضافة إلى عصام فايز، لاعب وسط عجمان بعقد حتى 30 يونيو 2030.



وأبرم الوحدة صفقتين بارزتين، بالتعاقد مع المهاجم كريستيان بينتيكي، لاعب دي سي يونايتد في صفقة انتقال حر، وضم غاستون سواريز، لاعب وسط شباب الأهلي بعقد انتقال دائم، في إطار سعيه لتعزيز خياراته الهجومية والفنية.

أما الشارقة فاختار تدعيم صفوفه بمزيج من الخبرة والمرونة، عبر ضم البرازيلي ماتيوس سالدانا، مهاجم الوصل على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، إلى جانب التعاقد مع رافائيل بيريرا، مدافع البطائح، ولياندرينهو، مدافع فاسكو دا جاما البرازيلي.



وفي خورفكان أعلن النادي تعاقده مع الكوري سيونج جون لي، لاعب يونجين، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027، إلى جانب ضم أداما ديالو ونجوسيان جين، لاعبي الوصل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

كما أبرم بني ياس صفقات عدة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بضم مؤنس دبور لاعب شباب الأهلي، ونسيم الشاذلي وسيلمون سوسو، لاعبي العين، إضافة إلى ليونيل فيردي، لاعب يونيون الأرجنتيني، في محاولة لتصحيح المسار خلال النصف الثاني من الموسم.



وفي المقابل تعاقد البطائح على سبيل الإعارة مع أنتونيو جونيور، لاعب النصر، وأديسون سواريز، لاعب شباب الأهلي، إلى جانب زميله سعيد سليمان دون الكشف عن تفاصيل التعاقد، كما سمح برحيل لاعبه الكاميروني أناتولي بيرتراند إلى نادي الاتحاد الليبي.

وفي ختام المشهد استعار الظفرة سلطان الزعابي، لاعب خورفكان حتى نهاية الموسم، فيما عزز كلباء صفوفه بضم يان فيليبي قادماً من أتلتيكو سان لويس المكسيكي، وتعاقد عجمان مع يحيى جبران، لاعب وسط أهلي بنغازي الليبي، في صفقات تعكس سخونة الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي.