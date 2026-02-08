شباب الأهلي والعين يفرضان صراعاً ثنائياً على قمة دوري المحترفين



بلغ الصراع على درع دوري أدنوك للمحترفين ذروته مع ختام مباريات الجولة الـ15، بعدما تحول المشهد في القمة إلى سباق ثنائي مشتعل بين شباب الأهلي والعين، صاحبي المركزين الأول والثاني، في ظل تقلص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة فقط، وابتعاد فرق الوحدة والوصل والجزيرة والنصر عن حسابات المنافسة على الصدارة.

وجسد شباب الأهلي شخصية المتصدر، بعدما قدم عرضاً قوياً في ملعب الشارقة، وخرج بانتصار عريض بنتيجة 4-1، عزز به موقعه في الصدارة، رافعاً رصيده إلى 38 نقطة، فيما تجمد رصيد الشارقة عند 17 نقطة، وتراجع إلى المركز التاسع في جدول الترتيب.



وفي المقابل واصل العين ضغطه المتواصل على القمة، ورفض التفريط في سباق الصدارة، بعدما خطف فوزاً ثميناً من مضيفه الجزيرة بهدف دون رد، على استاد محمد بن زايد، ليحافظ على المركز الثاني، ويصل إلى 37 نقطة، بينما توقف رصيد الجزيرة عند 22 نقطة في المركز الخامس.

وجاء هدف «الزعيم» بتوقيع كاكو في الدقيقة 83، عبر تسديدة يسارية قوية وسريعة من خارج منطقة الجزاء، ليؤكد العين تفوقه الهجومي في الأشواط الثانية هذا الموسم، بعدما أصبح أكثر فرق الدوري تسجيلاً في الشوط الثاني برصيد 18 هدفاً.



وعلى استاد آل نهيان اكتفى الوحدة وضيفه البطائح بتقاسم النقاط، بعد تعادلهما 2-2، في نتيجة لم تخدم طموحات «العنابي»، الذي واصل نزيف النقاط، ورفع رصيده إلى 30 نقطة ليستقر في المركز الثالث، فيما رفع البطائح رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير.

وافتتح ألفارو دي أوليفيرا التسجيل للبطائح بعد مرور 14 دقيقة على صافرة البداية، ليعود إلى هز الشباك في الدوري بعد غياب دام خمس مباريات، مسجلاً ثالث أهدافه في مرمى الوحدة، قبل أن يعادل الوحدة النتيجة عبر عمر خريبين في الدقيقة 43، ليواصل اللاعب تألقه أمام البطائح بمساهماته التهديفية، التي بلغت 4 أهداف خلال 7 مباريات، بواقع تسجيل هدفين وصناعة هدفين.



وفي ديربي «بر دبي» فرض التعادل الإيجابي 1-1 كلمته على مواجهة النصر وضيفه الوصل، التي احتضنها استاد آل مكتوم، ليسجل الفريقان أول تعادل بينهما في دوري المحترفين منذ فبراير 2015، ويرفع النصر رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، مقابل 26 نقطة للوصل في المركز الرابع.

وسجّل جوناتاس سانتوس هدف النصر في الدقيقة 7، ليصل إلى 10 أهداف في 83 مباراة، خاضها بدوري المحترفين، قبل أن يدرك ميجيل بورخا التعادل للوصل في الدقيقة 52، ليصبح ثالث لاعب كولومبي يسجل لـ«الإمبراطور» في دوري المحترفين بعد أليكسيس بيريز وبرايان بالاسيوس، وأول كولومبي ينجح في التسجيل خلال ديربي «بر دبي».



وفي بقية المواجهات انتزع خورفكان فوزاً مثيراً من مضيفه الظفرة بنتيجة 3-2، على استاد حمدان بن زايد، في مباراة شهدت تسجيل أربعة أهداف من ركلات الجزاء، بواقع ركلتين لكل فريق، لتصبح أول مباراة تشهد هذا العدد من أهداف علامة الجزاء في الدوري منذ مواجهة عجمان وكلباء في فبراير 2022، التي احتسبت خلالها خمس ركلات جزاء.

ورفع خورفكان رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد الظفرة عند 16 نقطة في المركز التاسع، وسجل أيلتون فيليبي هدف التقدم المبكر لخورفكان في الدقيقة 5، لينفرد بلقب هداف مواجهات الفريقين في دوري المحترفين بوصوله إلى 4 أهداف، بينما بات الظفرة الفريق الأكثر استقبالاً للأهداف في أول عشر دقائق هذا الموسم، برصيد 5 أهداف.



وحقق عجمان فوزاً مثيراً خارج قواعده على كلباء بنتيجة 3-1، رافعاً رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن، في حين تجمد رصيد كلباء عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر، وافتتح وليد أزارو التسجيل لعجمان في الدقيقة 19، ليصبح صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة أمام أصحاب الأرض في دوري المحترفين برصيد 9 أهداف.



واستعاد دبا نغمة الانتصارات، بعدما تفوق على ضيفه بني ياس بنتيجة 2-1، محققاً فوزه الثالث في الدوري هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ويتقدم إلى المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد بني ياس عند 11 نقطة متراجعاً إلى المركز الرابع عشر والأخير.

وجاء هدف دبا الأول بتوقيع كارلوس فينيسيوس، ليصبح أول هدف يسجله الفريق من ضربة حرة مباشرة في دوري المحترفين منذ هدفه أمام عجمان في ديسمبر 2012، في لقطة أعادت إلى الأذهان ذكرى غابت لأكثر من عقد.