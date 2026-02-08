زكريا العوضي: الجولة الـ 15 فقيرة فنياً.. وخالد عيسى النجم بلا منازع

أكد الدكتور زكريا أحمد العوضي، الخبير الآسيوي والإماراتي في تدريب وحراسة المرمى، أن الجولة الـ 15 من دوري أدنوك للمحترفين سجلت رقماً لافتاً، بعدما جاءت الأقل من حيث عدد الشباك النظيفة هذا الموسم، إذ لم ينجح سوى حارس واحد فقط في الحفاظ على مرماه نظيفاً.

وأوضح أن خالد عيسى، حارس مرمى العين، كان الاستثناء الوحيد، بعدما خرج بشباكه نظيفة في مواجهة فريقه أمام مضيفه الجزيرة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشباك النظيفة في الدوري إلى 61 شباكاً نظيفاً من أصل 105 مباريات أقيمت حتى الآن.



وأشار إلى أن الجولة شهدت غزارة تهديفية واضحة، بتسجيل 24 هدفاً، من بينها 5 أهداف من ركلات جزاء، لافتاً إلى أن مواجهة الظفرة وخورفكان وحدها شهدت 4 ركلات جزاء، في واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة.

وشدد الدكتور زكريا العوضي على أن خالد عيسى يستحق وبجدارة لقب «نجم الجولة» بلا منازع، لما قدمه من أداء يعكس خبرته الكبيرة في مباراة قوية أمام الجزيرة، حيث تصدى لمحاولات خطرة، وذاد عن مرماه بكل بسالة، ليمنح فريقه فوزاً ثميناً،عزز به موقعه في سباق الصدارة.



كما أشاد العوضي بالمستوى اللافت لعبد الرحمن العامري، حارس مرمى البطائح، خلال مواجهة الوحدة على استاد آل نهيان، منوهاً بأن الحارس المنتقل من النصر، وقبلها الجزيرة، وجد نفسه في هذه المباراة، ونجح في تسجيل حضور قوي، بعدما تصدى لعدد كبير من الكرات الخطرة، ليسهم بشكل مباشر في خروج فريقه بتعادل ثمين.



وواصل الدكتور زكريا العوضي تقييمه لأداء الحراس، مؤكداً أن فهد الظنحاني، حارس بني ياس، ارتكب خطأًكبيراً في مواجهة دبا، بعدم تعامله الجيد مع تسديدة سهلة من مسافة بعيدة، وهو ما كلف فريقه الكثير في مباراة صعبة.

وفي المقابل أثنى على تألق حمد المقبالي، حارس مرمى شباب الأهلي، مشدداً على استمراره في تقديم مستويات مميزة ضمن منظومة دفاعية قوية، ليبقى الأقل استقبالاً للأهداف هذا الموسم، بعدما تلقى 4 أهداف فقط خلال 15 مباراة، وهو رقم اعتبره العوضي مميزاً للغاية حتى الآن.



كما أشاد بقرار مدرب كلباء بالإبقاء على الحارس سلطان المنذري على دكة البدلاء، رغم الخسارة أمام عجمان، معتبراً أن القرار جاء بهدف منح الحارس فرصة لمراجعة نفسه، واستعادة مستواه المعهود.

وفي المباراة ذاتها نوه العوضي بالمستوى الجيد لعلي الحوسني، حارس عجمان، مؤكداً حضوره المؤثر ودوره البارز في قيادة فريقه لتحقيق فوز مستحق، ومشيراً إلى أنه بات أحد الحراس، الذين يعتمد عليهم عجمان كثيراً، خلال هذه المرحلة المهمة من عمر الدوري.



ولم يغفل الدكتور زكريا العوضي الإشادة بحارس خورفكان أحمد الحوسني، مؤكداً أنه أصبح قائداً حقيقياً وصمام أمان لفريقه، لما يقدمه من مستويات ثابتة، ودوره المؤثر في قيادة خورفكان للخروج من ملعب الظفرة بانتصار مستحق.

كما أكد الدور الكبير لمحمد سالم، حارس مرمى دبا، مشيراً إلى أنه أكثر الحراس خبرة وتصدياً في النسخة الحالية من الدوري، بعدما وصل إلى 50 تصدياً، إضافة إلى كونه الأكبر سناً بين الحراس، موضحاً أن فريقه يعول عليه كثيراً، ونجح بالفعل في قيادة دبا لتحقيق فوز غاية في الأهمية في مواجهة صعبة أمام بني ياس.