3 حكام أجانب.. و4 ركلات جزاء في مباراة واحدة وبطاقات ملونة بالجملة



لم تكن الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين عادية على الإطلاق، بعدما حفلت بسلسلة من القرارات والمواقف التحكيمية المثيرة التي خطفت الأضواء، تزامناً مع غزارة تهديفية بلغت 24 هدفاً، من بينها 5 أهداف من ركلات جزاء، و4 منها جاءت في مباراة واحدة، إلى جانب ظهور البطاقة الحمراء مرتين، وارتفاع لافت في عدد البطاقات الصفراء التي وصلت إلى 43 بطاقة، في جولة أدار مبارياتها 3 حكام أجانب و4 حكام مواطنين.



وكان الظهور الأول للحكام الأجانب في ديربي «بر دبي» الذي جمع النصر والوصل على استاد آل مكتوم، وانتهى بالتعادل 1-1، حيث أدار المواجهة الحكم الروسي سيرجي كاراسيف، وأشهر خلالها 5 بطاقات صفراء في مباراة اتسمت بالندية والحساسية.



كما قاد الحكم الأرجنتيني يانيل فالكون بيريز قمة الجولة التي جمعت شباب الأهلي بمضيفه الشارقة، وانتهت بفوز «الفرسان» بنتيجة 4-1، وشهدت المباراة العديد من القرارات الجدلية منذ الدقائق الأولى، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة الشارقة في الدقيقة 10، عقب تدخل قوي من حمد المقبالي حارس شباب الأهلي على لوان بيريرا، قبل أن يتراجع عن قراره بعد العودة إلى تقنية الفيديو.



وفي الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه كورنادو لاعب الشارقة، إثر تدخل قوي على كون سانتوس لاعب شباب الأهلي، كما احتسب ركلة جزاء لمصلحة شباب الأهلي، ترجمت إلى هدف ثالث سجله سعيد عزت الله في الدقيقة 65.



وأدار الحكم الألماني فيليكس زواير مواجهة العين ومضيفه الجزيرة، وحسمها «الزعيم» بهدف دون مقابل على استاد محمد بن زايد، وشهدت المباراة إشهار 8 بطاقات صفراء، لتكون الأعلى من حيث الإنذارات في الجولة، كما ألغى الحكم هدفاً سجله لابا كودجو في الدقيقة 37 بداعي التسلل.



وفي بقية مباريات الجولة الـ 15، تولى حكام مواطنون إدارة مواجهاتها، وكانت أكثرها إثارة مباراة خورفكان ومضيفه الظفرة، التي انتهت بفوز خورفكان بنتيجة 3-2 على استاد حمدان بن زايد، وأدارها الحكم عمر آل علي، وشهدت تسجيل 4 أهداف من ركلات الجزاء بواقع ركلتين لكل فريق، إلى جانب إشهار 6 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء واحدة كانت من نصيب دامير كرزنار مدرب خورفكان.



وأدار الحكم محمد الهرمودي لقاء الوحدة وضيفه البطائح، الذي انتهى بالتعادل 2-2 على استاد آل نهيان، وشهد إشهار 3 بطاقات صفراء، فيما قاد الحكم يحيى الملا مواجهة كلباء وضيفه عجمان، وانتهت بفوز عجمان بنتيجة 3-1، وأشهر خلالها 7 بطاقات صفراء.

واختتمت مباريات الجولة بلقاء دبا وضيفه بني ياس، الذي حسمه دبا بالفوز 2-1، تحت إدارة الحكم سهيل عبدالله، الذي أشهر خلاله 5 بطاقات صفراء، في مباراة لم تخل من الندية والحماس حتى صافرة النهاية.