هويبراتين: النصر خالف التوقعات.. وتعادل الوصل لم يكن «عادلاً»



اعتبر النرويجي ماريوس هويبراتين، مدافع النصر، أن فريقه خطا «خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح»، وكان الأقرب للفوز في ديربي دبي أمام الوصل، رغم انتهاء المواجهة بالتعادل 1-1 الخميس الماضي ضمن الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن «العميد» خالف التوقعات، التي منحت الأفضلية للوصل، وقدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم.



وظهر هويبراتين بمستوى أفضل مقارنة بمشاركاته الأولى، بعدما أكد أنه بدأ يتأقلم تدريجياً مع الفريق عقب عودته إلى أجواء المباريات الرسمية، مشيراً إلى أن ظهوره الأول أمام بني ياس كان أول لقاء رسمي له منذ ديسمبر الماضي، قبل أن يستعيد نسقه البدني، من خلال التدريبات المكثفة والمباريات التحضيرية.



وانضم هويبراتين لصفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بدلاً عن لاعب الوسط الغاني برنارد منساه، لكنه جاء لتعويض مركز المدافع غوستافو أليكس، الذي تعرض لإصابة على مستوى الرباط الصليبي، أنهت موسمه مبكراً مع الفريق.



وقال المدافع النرويجي، إن أداء النصر اتسم بالطاقة العالية والحافز الكبير، مضيفاً أن الفريق خلق فرصاً كافية لحسم المباراة، لكنه لم يستغلها بالشكل المطلوب، معتبراً أن التعادل لا يعكس أفضلية النصر، خلال مجريات اللقاء، وبالتالي التعادل لم يكن «عادلاً». وأوضح أن المباراة شكلت بالنسبة له أيضاً خطوة إيجابية على الصعيد الشخصي، مؤكداً رغبته الدائمة في التضحية والقتال من أجل الفريق في كل فرصة يحصل عليها.



وعن مستوى الدوري الإماراتي أشاد هويبراتين بالقوة الفنية والبدنية للمسابقة، مؤكداً أن وجود لاعبين مميزين يفرض على الفرق الحفاظ على أعلى درجات التركيز، مشيراً إلى أن أي تراجع بسيط في الأداء قد يؤدي إلى خسارة المباريات، وهو ما يجعل العامل الذهني والحافز القتالي أساسياً لتحقيق الانتصارات.



وتحدث المدافع عن تجربته في دبي، واصفاً المدينة بأنها «مميزة للغاية» وأهلها مرحبون، مؤكداً أنه يركز بالدرجة الأولى على تقديم أفضل أداء ممكن داخل الملعب، مع الاستفادة من أوقات الراحة في استكشاف الأماكن المختلفة برفقة عائلته، مشيراً إلى سهولة التنقل بين مدن الدولة، وتنوع وجهاتها.



وختم هويبراتين تصريحاته بالتأكيد على أن النصر يسير في المسار الصحيح، معرباً عن ثقته بقدرة الفريق على البناء على الأداء القوي، الذي قدمه أمام الوصل، وتحقيق نتائج أفضل في الجولات المقبلة.