ليلة حزينة لمدرب الجزيرة بعد الخسارة أمام العين



بنبرة لم تخلُ من الحسرة، ظهر الهولندي مارينو بوشيتش، المدير الفني للجزيرة، ليعبر عن حزنه بعد الخسارة التى مني بها فريقه 0-1 أمام العين الجمعة في قمة مباريات الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين فبينما كان يطمح لرسم بسمة على وجوه جماهير (فخر أبوظبي) وجد نفسه يبرر تعثر الفريق، معبراً عن أسفه العميق للهزيمة التي تجرعها فريقه، مؤكداً أن هذه النتيجة لا تعبر عن طموحات نادي الجزيرة ولا تعكس تطلعاته في المسابقة.ط

واعترف المدرب الهولندي بظهور فريقه بمستوى غير جيد خلال الشوط الأول، وقال: لم نكن بالمستوى المطلوب في البداية؛ افتقدنا للحدة المطلوبة وللدقة في التعامل مع الكرة، رغم أن الملعب كان يمنحنا مساحات جيدة للعب والبناء، إلا أننا لم نستغلها بالشكل الأمثل.



وأوضح بوشيتش أن الفريق حاول تدارك الموقف في الشوط الثاني عبر إجراء تعديلات تكتيكية، لافتاً إلى أن رد الفعل كان إيجابياً بشكل ملحوظ، حيث تحسن الأداء وصنع فريقنا فرصاً حقيقية، رغم خطورة العين الهجومية، غير أن سوء الحظ لازم الفريق باستقبال هدف من تسديدة بعيدة المدى في وقت حساس، ورغم استماتتنا لتعديل الكفة بكافة الوسائل، إلا أننا لم ننجح في العودة للمباراة.



واختتم مدرب فخر أبوظبي حديثه بروح تفاؤلية رغم الخسارة وقال: مشوار الدوري لا يزال طويلاً، وأمامنا جولات كثيرة للتعويض، وسنواصل العمل بجد لحصد النقاط، والأولوية الآن هي استعادة طاقتنا البدنية والذهنية للمضي قدماً في المباريات المقبلة.