شراكة استراتيجية بين رابطتي المحترفين الإماراتية والألمانية

وقعت رابطة المحترفين الإماراتية، الجمعة ، اتفاقية شراكة استراتيجية مع رابطة المحترفين الألمانية (البوندسليغا)، والتي تهدف لتطوير فرق العمل في الجانبين وتبادل الخبرات، وتحقيق النفع لكرة القدم في البلدين الصديقين.

وتعد رابطة المحترفين الألمانية (البوندسليغا) واحدة من أهم وأنجح روابط كرة القدم في العالم في المجالات التجارية والتسويقية والفنية، حيث بلغت إيرادات مسابقة البوندسليغا في موسم 2024- 2025 نحو 6.33 مليار يورو، وهي الأعلى في تاريخ المسابقة.

وتضمنت مجالات الشراكة بحث سبل الاستفادة وتعزيز تجارب المواهب الشابة من الدوري المحلي إلى أندية البوندسليغا، تبادل التجارب بما يخص تعزيز الحضور الجماهيري وتحسين تجربة يوم المباراة، والتعاون في المنصات الرقمية وبناء المجتمعات الجماهيرية، وتبادل الخبرات في التسويق الرقمي وصناعة المحتوى، وتطوير نماذج الشراكات التجارية والتسويق.

من جانب آخر، افتتحت اليوم أول أكاديمية بوندسليغا في العالم بأبوظبي والتي سيكون مقرها الرسمي والمركز التشغيلي لها سبورت إكس، المكان الذي تم تجهيزه ليكون محطة مهمة في مسار تطوير الكرة الإماراتية، بالخبرات التي يضمها والكفاءات التشغيلية والتسهيلات المتوفرة، والتي ستمنح اللاعبين الواعدين مسارات حقيقية نحو التطوير المدروس وفق أعلى المعايير العالمية المعتبرة.

وستطبق الأكاديمية منهجيات مستوحاة من البوندسليغا، مع مواءمتها للمنظومة الكروية المحلية من خلال التعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية.