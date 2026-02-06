سردار أزمون يعود لقيادة هجوم شباب الأهلي تمهيداً للظهور الآسيوي



عاد المهاجم الإيراني سردار أزمون، ليتصدر واجهة المشهد من جديد، بعدما استعاد حساسية المباريات وقاد هجوم شباب الأهلي عقب غياب طويل بسبب الإصابة، وذلك من خلال مشاركته مع فريق تحت 23 سنة في مواجهة الشارقة مساء الجمعة، ضمن الجولة 15 من دوري المحترفين للفئة ذاتها.



وشارك أزمون أساسياً منذ انطلاقة اللقاء، قبل أن يتم استبداله مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 46 باللاعب حمزة ياسين كامل، وانتهت المباراة بخسارة شباب الأهلي بنتيجة 1-2 على استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم، حيث سجل هدف «الفرسان» سيباستيان باقويرو في الدقيقة 40، بينما أحرز هدفي الشارقة كل من سلطان الحمادي وسيف الكعبي في الدقيقتين 80 و90.



وبهذه النتيجة، عزز الشارقة صدارته لجدول ترتيب دوري تحت 23 سنة برصيد 34 نقطة، في حين تجمد رصيد شباب الأهلي عند 20 نقطة في المركز السادس.



وجاءت مشاركة أزمون بهدف الاطمئنان على جاهزيته الفنية والبدنية، تمهيداً لعودته إلى صفوف الفريق الأول، حيث بات قريباً من الظهور في مواجهة شباب الأهلي المقبلة أمام ضيفه الهلال السعودي يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة السابعة قبل الأخيرة من دوري الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.



وكان أزمون قد تعرض لإصابة قوية خلال تدريبات فريقه في أكتوبر 2025، وخضع على إثرها لعملية جراحية ناجحة، وأعقبها برنامج علاجي وتأهيلي مكثف، مكنه من العودة التدريجية إلى الملاعب والوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل الدفع به في المنافسات الرسمية.