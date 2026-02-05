شباب الأهلي يقسو على الشارقة برباعية ويؤمن صدارة الدوري

أمن شباب الأهلي صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بالفوز، مساء اليوم، على مضيفه الشارقة 4-1 في قمة الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مواجهة قوية، نجح خلالها شباب الأهلي بمواصلة نتائجه الإيجابية، وكسب 3 نقاط مهمة أمام منافس قوي، وجاءت أهداف «الفرسان» عن طريق برنو ليموس «ق 6»، يحيى الغساني «ق 50»، وسعيد عزت من ركلة جزاء «ق 65»، وجواو مارسيلو «ق 87»، وأحرز للشارقة فراس بالعربي «ق 41»، بالنتيجة رفع شباب الأهلي رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة، وبقي الشارقة برصيد 17 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب.



بدأت المباراة بأداء هجومي مفتوح عكس رغبة الفريقين في فرض الأفضلية مبكراً، وسط حماس كبير من الجماهير، وتبادل واضح للهجمات منذ الدقائق الأولى، ونجح شباب الأهلي في الوصول إلى الشباك سريعاً، بهدف أحرزه برنو ليموس في الدقيقة السادسة.



وبعد الهدف اندفع الشارقة بقوة نحو الأمام بحثاً عن تعديل النتيجة، وكثف من حضوره الهجومي عبر الأطراف والعمق، في وقت ظل فيه شباب الأهلي الطرف الأكثر خطورة في اللمسة الأخيرة، بعدما صنع فرصاً عدة، وسدد أكثر من كرة لكن الشارقة نجح في العودة، بهدف التعادل عبر فراس بالعربي في الدقيقة 41، بعد هجمة مرتدة سريعة، وتعرض بعده إلى صدمة بطرد لاعبه إيغور كورنادو بالكرت الأحمر المباشر.



واستفاد شباب الأهلي من النقص العددي في صفوفه مضيفه، وفرض أفضليته في الشوط الثاني، الذي استهله بهدف التقدم الثاني عن طريق يحيى الغساني في الدقيقة 50، والذي ساعد في ارتفاع مستوى لاعبيه، فيما رفض الشارقة الاستسلام، وقاتل من أجل التعديل، لكن شباكه استقبلت الهدف الثالث، الذي أحرزه سعيد عزت من ركلة جزاء في الدقيقة 65.



وحاول الشارقة العودة بإجراء تبديلات عدة في صفوفه، والدفع بالوافد الجديد ماتيوس سالدانيا لتعزز خط المقدمة، لكن شباب الأهلي حافظ على تقدمه، وتمكن من تعزيز تفوقه بالهدف الرابع، الذي حمل توقيع جواو مارسيلو في الدقيقة 87، والذي انتهت عليه أحداث اللقاء.