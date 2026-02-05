ميرال: سأكون سعيداً إذا وجد الوصل مدرباً يطور الفريق



أكد السويدي مسعود ميرال، مدرب الوصل، أنه يضع مصلحة الفريق فوق كل اعتبار، مشيراً إلى أنه سيكون سعيداً إذا تمكن النادي من إيجاد مدرب يسهم في تطوير اللاعبين، ودفع الفريق إلى مستويات أفضل خلال المرحلة المقبلة.



وقال ميرال، بعد تعادل الوصل مع النصر في الديربي مساء اليوم (1-1)، إن هدفه الأساسي يتمثل في رؤية اللاعبين يتقدمون ويتحسنون باستمرار، موضحاً أن غرفة ملابس الوصل تضم عدداً كبيراً من اللاعبين الجدد، الذين يمتلكون إمكانات هائلة وسجلاً جيداً، ما يمنح الفريق قاعدة قوية، يمكن البناء عليها مستقبلاً.



وأضاف أن الوصل ينجح في الوصول إلى منطقة الجزاء بشكل متكرر، حيث يسجل الفريق ما بين 25 و30 لمسة داخل منطقة الجزاء في معظم المباريات، مؤكداً أن المشكلة لا تتعلق بالتنظيم أو الهيكل التكتيكي، بل بضرورة إنهاء الهجمات بفعالية أكبر.



وأوضح المدرب السويدي: «الهيكل العام للفريق جيد، والتوازن داخل الملعب كان جيداً، لكننا بحاجة إلى الثقة أمام المرمى. عندما لا تأتي النتائج، قد يبدو المرمى صغيراً، لكنه في الحقيقة كبير، وكل ما نحتاجه هو الثقة لإنهاء الهجمات بالشكل الصحيح».



وأشار ميرال إلى أن العمل مستمر على تطوير القدرات الهجومية للاعبين، والتركيز على ترجمة الفرص إلى أهداف، معتبراً أن الالتزام بالمنظومة الحالية، سيقود الفريق إلى نتائج أفضل مع مرور الوقت.