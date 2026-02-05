مدرب النصر يدافع عن اختياراته الفنية أمام الوصل



دافع الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، مدرب النصر، عن خياراته التكتيكية عقب تعادل فريقه مع الوصل بهدف لمثله في الديربي الذي جمعهما مساء اليوم، مؤكداً أن قرار إبقاء مهدي قايدي على مقاعد البدلاء جاء لأسباب فنية تتعلق بالجاهزية الكاملة، فيما أوضح أن الكولومبي كيفن أغوديلو لم يبدأ اللقاء بسبب معاناته من الحمى وارتفاع درجة الحرارة، ومشاركته في جزء فقط من تدريب الفريق قبل المباراة.



وقال يوكانوفيتش إن المدرب يختار اللاعبين الجاهزين بنسبة 100 % وفقاً لمتطلبات الخطة الفنية، مشيراً إلى أن مشاركة بعض العناصر في الشوط الثاني أسهمت في تحسين الأداء الهجومي للنصر، معرباً عن توقعه أن يقدم جميع اللاعبين أقصى ما لديهم عند حصولهم على فرصة المشاركة، باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة داخل الفريق.



وعن مجريات اللقاء، أوضح مدرب النصر أن فريقه قدم مباراة جيدة وكان قريباً من بلوغ أقصى مستويات الجهد والتركيز والجودة، مؤكداً أن اللاعبين دخلوا المواجهة بعقلية قتالية واضحة وبنية الالتزام بالخطة الموضوعة، إلا أن الفريق اكتفى في النهاية بنقطة واحدة رغم امتلاكه فرصاً كان يمكن أن تحسم المواجهة لصالحه.



وأضاف أن النصر كان قريباً من تحقيق الفوز في بعض اللحظات، خصوصاً في الدقائق الأخيرة، مشيراً إلى أنه لا يؤمن كثيراً بعامل الحظ، لكنه رأى أن بعض الفرص لو استغلت بشكل أفضل ربما كانت ستمنح فريقه الانتصار في الديربي، مؤكداً أن الأداء الجماعي والالتزام التكتيكي منحا الفريق القدرة على المنافسة أمام الوصل.



وشدد يوكانوفيتش على أن الفريق يكون أكثر قدرة على المنافسة عندما يدفع جميع اللاعبين في الاتجاه نفسه ويقدمون أقصى ما لديهم داخل الملعب، لافتاً إلى أن الالتزام الكامل بالخطة والعمل الجماعي هما مفتاح تحقيق النتائج الإيجابية، وأن أي تراجع في مستوى الالتزام يجعل المهمة أكثر صعوبة على المجموعة.



وأشار إلى أن النصر خاض اللقاء بروح عالية ورغبة قوية في تحقيق الفوز وكسر النتائج السابقة أمام المنافس، مؤكداً أن الوصول إلى أقصى مستويات التركيز والجودة يمثل الخيار الوحيد للفريق من أجل البقاء منافساً في المباريات المقبلة.



وختم المدرب الصربي تصريحاته بالتأكيد على أن النصر مطالب دائماً بتقديم «100 أو حتى 110 %» من إمكاناته من حيث الجهد والتركيز والجودة، معتبراً أن هذا النهج سيكون ضرورياً في الاستحقاقات المقبلة، لا سيما المواجهة القادمة أمام العين، مشدداً على أن أي تراجع عن هذه المعايير قد يضع الفريق في مواقف صعبة خلال المرحلة القادمة من الموسم.