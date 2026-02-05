قمة النصر والوصل يحكمها التعادل



لم تتلوّن دبي هذا المساء، بالأزرق أو الأصفر، مثلما يشتهي محبو النصر والوصل، بعدما حكم التعادل بهدف لمثله مواجهتهما، التي جمعتهما على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، سجل للعميد جوناتاس في الشوط الأول، وعادل بورخا للإمبراطور في الشوط الثاني، وبهذه النتيجة رفع الوصل رصيده إلى 26 مقابل 20 نقطة للنصر.



جاءت المباراة بسيناريو غير متوقع للوصل، من أول هجمة للنصر وصلت على إثرها الكرة إلى رامون بيريز الذي مرر إلى جوناتاس سانتوس الذي لم يجد أي صعوبة في إسكانها الشباك في الدقيقة 7، وبعد الهدف نزل الوصل بثقله إلى الهجوم محاولاً إدراك التعادل، وأوجد بعض الفرص الخطرة، إحداها حولها غلوبير ليما إلى الركنية قبل أن تصل إلى أقدام بورخا، ثم عاد النصر إلى الهجوم وكان قريباً من إضافة هدف ثانٍ، واشتد التنافس بين الفريقين للسيطرة على وسط الملعب، ورغم تفوق الوصل نسبياً من ناحية الانتشار إلا أن النصر نجح في غلق المساحات والحد من خطر ليما وخيمينيز، وقبل انتهاء الشوط الأول ببضع دقائق كاد ميريز يضاعف النتيجة من كرة رأسية علت العارضة بقليل، فيما أنقذ شمبيه، حارس مرمى العميد، فريقه من هدف التعادل في اللحظات الأخيرة بتصديه الرائع.



في الشوط الثاني، تحكم الوصل في مجريات المباراة بشكل أفضل، مستفيداً من تراجع اللياقة البدنية للنصر، الذي تراجع إلى الخلف ودافع بكثافة ولعب على الهجمات المرتدة بقيادة البديل مهدي قايدي، وكان قريباً من التسجيل بسلسلة من الفرص التي ضاعت بطريقة عجيبة أمام مرمى الوصل، خصوصاً رأسية غلوبير ليما في الدقيقة 85. وسدد برايان بالاسيوس، لاعب الوصل، كرة قوية ارتدت بالعارضة في الدقيقة 88، قبل أن يعلن الحكم عن صافرة النهاية على نتيجة التعادل.