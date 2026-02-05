قبل الديربي أمام الوصل ..جماهير النصر مندهشة من قرار يوكانوفيتش

وضع الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، مدرب النصر، الإيراني مهدي قايدي نجم الفريق والظهير الأيمن زايد الزعابي على دكة الاحتياط في مباراة الديربي أمام الوصل، ما أثار استغراب جماهير العميد من قرار المدرب.

ويدخل العميد بتشكيلة تضم أحمد شمبيه، غلوبر ليما، ماريوس هويبران، سردار ساتشي، ديفيد بيروفيتش، عصام فايز، حسين مهدي، لوكا ميليفويفيتش، عبد الله توريه، رامون ميريز. في المقابل، يدخل الوصل بتشكيلة تضم محمد علي، بوفتيني، ريناتو تابيا، سياكا سيديبي، علي صالح، فابيو ليما، هوجو نيتو، نيكولاس خمينيز، أدريلسون سيلفا، بيدرو ماليرو، ميغيل بورخا.