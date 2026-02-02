العين وشباب الأهلي يهيمنان على ترشيحات جوائز يناير

كشفت رابطة المحترفين الإماراتية، عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل عن شهر يناير 2026، ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين في موسمه الحالي، والتي تشمل فئات أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب خمسة أسماء بارزة، يتقدمهم ثنائي العين ماتيوس بالاسيوس، ولابا كودجو، إلى جانب نيكولاس خيمينيز لاعب الوصل، ويوري سيزار نجم شباب الأهلي، ودوسان تاديتش لاعب الوحدة، في سباق يعكس تنوع التألق بين فرق الصدارة.



وفي فئة أفضل حارس مرمى، يتنافس ثلاثة حراس، هم أحمد الحوسني حارس خورفكان، وحمد المقبالي من شباب الأهلي، وخالد عيسى حارس العين، بعد مستويات لافتة قدموها مع فرقهم خلال الشهر الماضي.

أما جائزة أفضل مدرب عن شهر يناير، فيدخل المنافسة عليها كل من البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، والصربي فلاديمير إيفيتش مدرب العين، إلى جانب البرتغالي خوسيه مورايس مدرب الشارقة، عقب النتائج الإيجابية التي حققتها فرقهم.



وأوضحت رابطة المحترفين أن باب التصويت الجماهيري سيفتح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي والتطبيق الذكي، اعتباراً من اليوم الاثنين، ولمدة 24 ساعة، على أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين عقب إغلاق التصويت عبر المنصات الرسمية للرابطة.