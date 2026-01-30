الجولة 14 ترسم ملامح اللقب والبقاء في دوري المحترفين



دخل دوري أدنوك للمحترفين مرحلة أكثر سخونة مع انطلاقة الدور الثاني، حيث بدأت ملامح الصراع تتضح في أعلى الترتيب وأسفله، بعد نتائج الجولة 14 التي حصرت المنافسة على القمة بين ثلاثي شباب الأهلي والعين والوحدة، فيما بات شبح الهبوط يطارد بقوة أندية البطائح وبني ياس ودبا، مع بقاء الباب مفتوحاً أمام دخول أطراف أخرى إلى دائرة الخطر في الجولات المقبلة.



وعلى مستوى القمة، عاشت المنافسة بين العين وشباب الأهلي فصولاً مثيرة خلال 24 ساعة فقط، حين اعتلى «الزعيم» الصدارة مؤقتاً بعد فوزه الثمين خارج أرضه على كلباء بنتيجة 3-1، ليصل إلى النقطة 34، قبل أن يرد شباب الأهلي سريعاً ويستعيد الصدارة بفوز صعب على مضيفه عجمان بهدف دون رد، رافعاً رصيده إلى 35 نقطة.



وجاء هدف «الفرسان» من خارج منطقة الجزاء، ليكون السادس للفريق بهذه الطريقة خلال الموسم، ما جعله الأكثر تسجيلاً للأهداف من خارج المنطقة الخطرة، في وقت تجمد فيه رصيد كلباء عند 16 نقطة متراجعاً إلى المركز التاسع، وبقي عجمان عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.



لابا يغرد وحيداً



واصل التوغولي لابا كودجو تألقه اللافت مع العين، مبتعداً بصدارة الهدافين بعدما سجل الهدف الأول في شباك كلباء، رافعاً رصيده إلى 16 هدفاً، بينها 7 من آخر 10 أهداف سجلها «الزعيم» في الدوري، فيما عزز سفيان رحيمي تقدم العين بالهدف الثاني، ليصل إلى هدفه رقم 40 خلال 97 مباراة في المسابقة، قبل أن يختتم بلاسيوس الثلاثية.



وفي استاد آل نهيان خطف الوحدة فوزاً قاتلاً في الثواني الأخيرة أمام ضيفه دبا، حين سجل كايو كانيدو هدف المباراة الوحيد، ليصعد «العنابي» إلى المركز الثالث برصيد 29 نقطة، بينما تجمد رصيد دبا عند 9 نقاط، ليعود مجدداً إلى قاع الترتيب في المركز الرابع عشر.



وفجر خورفكان واحدة من أكبر مفاجآت الجولة، بعدما أسقط مضيفه الوصل بهدف دون رد على استاد زعبيل، حمل توقيع طارق تيسودالي، الذي عاد للتسجيل في الدوري بعد غياب أربع جولات منذ هدفه في مرمى بني ياس بالجولة التاسعة، ليرفع خورفكان رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر، فيما بقي الوصل عند 25 نقطة متراجعاً إلى المركز الرابع.



طوق النجاة



في صراع القاع، حقق بني ياس فوزاً مهماً خارج أرضه على حساب النصر بنتيجة 2-0 على استاد آل مكتوم، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة ويتقدم إلى المركز الثالث عشر قبل الأخير، بينما توقف رصيد النصر عند 19 نقطة في المركز السادس.



وسجل ليونيل جوفوفو الهدف الأول لبني ياس، ليصبح أكثر لاعبي الفريق تسجيلاً في الموسم الحالي برصيد 4 أهداف، وأضاف يوسفو نيكتيه الهدف الثاني، محققاً رقماً لافتاً بتسجيله 4 أهداف من أصل 8 تسديدات على المرمى في 6 مباريات أمام النصر.



وعلى استاد خالد بن محمد، اقتسم البطائح والجزيرة النقاط بالتعادل 1-1، ليرفع البطائح رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر، والجزيرة إلى 22 نقطة في المركز الخامس.



وشهدت المباراة تسجيل أسرع أهداف البطائح في الدوري بعد مرور 137 ثانية فقط، عبر تسديدة قوية من عزيز غانييف، قبل أن يعادل سايمون بانزا النتيجة للجزيرة، مسجلاً هدفه الثاني في الموسم، وكلاهما جاء في شباك البطائح.



واختتم الشارقة الجولة بانتصار مهم خارج ملعبه، بعدما تجاوز مضيفه الظفرة بهدفين دون رد على استاد حمدان بن زايد، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة ويتقدم إلى المركز السابع، في حين تجمد رصيد الظفرة عند 16 نقطة وتراجع إلى المركز الثامن.