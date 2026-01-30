زكريا العوضي: حمدان نجم الجولة الـ14 والمقبالي رقم صعب



منح الدكتور زكريا أحمد العوضي، الخبير الآسيوي والإماراتي في تدريب وحراسة المرمى، قائد وحارس مرمى خورفكان أحمد حمدان، لقب «نجم الجولة»، وذلك في تقييمه الفني لحراس المرمى في الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين، تقديراً للمستوى الراقي والمميز الذي قدمه حمدان خلال مواجهة فريقه أمام الوصل على استاد زعبيل، مؤكداً أن تألقه جاء امتداداً للمستويات الثابتة التي يقدمها منذ انطلاقة الموسم الحالي، تحت قيادة مدرب الحراس المواطن حسن إسماعيل.



وأشار العوضي إلى أن الجولة الـ14 سجلت مؤشراً تهديفياً منخفضاً، بعدما أصبحت ثاني أقل الجولات تسجيلاً للأهداف في الموسم، حيث شهدت تسجيل 13 هدفاً فقط، بعد الجولة الثالثة التي اكتفت بـ 11 هدفاً، لافتاً إلى أن الشباك النظيفة حضرت في خمس مباريات، نتيجة تألق عدد من حراس المرمى، هم فهد الظنحاني مع بني ياس، وأحمد حمدان مع خورفكان، وزايد الحمادي مع الوحدة، وعادل الحوسني مع الشارقة، وحمد المقبالي مع شباب الأهلي.



وأكد أن حمد المقبالي أصبح رقماً صعباً في صفوف شباب الأهلي، بعدما خرج بشباك نظيفة في 11 مباراة من أصل 14 جولة، وهو رقم يعكس مدى الاستقرار الفني الذي يعيشه الحارس مع «الفرسان».



وفي تقييمه لأداء بقية الحراس خلال الجولة، أوضح الدكتور زكريا أن سلطان المنذري، حارس كلباء، لا يزال يمر بمرحلة عدم استقرار فني، ويحتاج إلى مراجعة النفس، في ظل ظهوره بمستوى غير جيد في أكثر من مباراة، وتحمله جزءاً من مسؤولية خسارة فريقه أمام العين.



وفي المقابل، أشاد بالمستوى المميز لفهد الظنحاني، ودوره القيادي في فوز بني ياس المهم على ملعب النصر، كما أثنى على أداء أمجد السيد، حارس الظفرة، رغم خسارة فريقه، مشيراً إلى أنه تصدى بمفرده لهجمات الشارقة، وكان السبب الرئيسي في اقتصار الخسارة على هدفين دون مقابل.



كما أثنى الدكتور زكريا على أداء زايد الحمادي مع الوحدة، مؤكداً أنه كان خير تعويض لغياب الحارس محمد الشامسي، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه أمام دبا، إضافة إلى الإشادة بعادل الحوسني بخروجه بشباك الشارقة نظيفة في الجولة ذاتها.



وفي ختام تحليله، أكد الدكتور زكريا العوضي أن حراس المرمى في الدوري لا يزالون يعانون في جانب تغطية المدافعين، مشدداً على أن هذه المهارة تعد من أهم متطلبات الحارس في كرة القدم الحديثة، وتحتاج إلى مزيد من العمل والتطوير خلال الفترة المقبلة.