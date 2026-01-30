الحكم المواطن يتألق في حضور الصافرة الأرجنتينية بالجولة الـ14 لدوري المحترفين



لعبت تقنية الفيديو المساعد دوراً مؤثراً في نتائج مباريات الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين، في جولة اتسمت بالإثارة التحكيمية، وشهدت حضور الصافرة الأرجنتينية في مواجهتين، إلى جانب تألق لافت للحكام المواطنين في إدارة مباريات الجولة، التي سجلت إشهار 27 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة، إضافة إلى احتساب ركلتي جزاء لم يتم تسجيلهما.



وظهرت الصافرة الأرجنتينية الأولى في مباراة كلباء والعين، بقيادة حكم الساحة داريو هيريرا، الذي أشهر البطاقة الصفراء ثلاث مرات، والبطاقة الحمراء مرة واحدة، وكانت من نصيب لاعب كلباء أحمد أبوناموس، في الدقيقة 80 من زمن اللقاء.



بينما أدار الحكم الأرجنتيني فاكوندو تليو مباراة الظفرة والشارقة، وأشهر خلالها خمس بطاقات صفراء، واحتسب ركلة جزاء لصالح الشارقة، سددها لوان بيريرا، إلا أن حارس الظفرة أمجد السيد تصدى لها بنجاح.



وفي بقية مواجهات الجولة الـ14، قاد الحكم محمد الهرمودي مباراة شباب الأهلي ومضيفه عجمان، وأشهر أربع بطاقات صفراء، فيما أدار الحكم عادل النقبي مباراة الوحدة ودبا، وأشهر ثلاث بطاقات صفراء، مع تدخل تقنية الفيديو لرفض مطالب الوحدة بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 71.



وتولى الحكم سهيل عبدالله إدارة مباراة خورفكان ومضيفه الوصل، وأشهر أربع بطاقات صفراء، وشهدت المباراة تدخل تقنية الفيديو في الدقيقة 50 لإلغاء ركلة جزاء كان الحكم قد احتسبها لصالح الوصل، إضافة إلى إلغاء بطاقة حمراء كان قد أشهرها في وجه مدافع خورفكان عبدالله الرفاعي في اللعبة نفسها.



وأدار الحكم ناصر العلي مباراة بني ياس ومضيفه النصر، التي خلت من البطاقات الملونة، واحتسب خلالها ركلة جزاء لبني ياس في الدقيقة 14، أهدرها اللاعب سافيور جوديون.

واختتم الحكم يحيى الملا إدارة مباريات الجولة بقيادته لمواجهة البطائح وضيفه الجزيرة، والتي شهدت إشهار ثماني بطاقات صفراء، لتكون الأعلى من حيث عدد البطاقات في الجولة الـ14، كما تدخلت تقنية الفيديو لرفض مطالبة الجزيرة بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 41.