«هدفان» ينهيان مشوار الألباني ماناج مع الشارقة



أنهى الشارقة تعاقده مع المهاجم الألباني ري ماناج، الذي كان قد انضم إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من سيفاسبور التركي، بعقد يمتد لموسمين، وذلك باتفاق مشترك بين الطرفين، لعدم نجاحه في أداء مهمته الهجومية بالشكل المطلوب، حيث اكتفى بإحراز هدفين فقط في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، رغم مشاركته في 12 مباراة حتى نهاية الجولة 14 من المسابقة.



وعلى الرغم من السيرة الذاتية الجيدة التي يمتلكها ماناج، وخبرته السابقة في الملاعب الأوروبية، إضافة إلى كونه لاعباً دولياً، إلا أن مردوده الفني لم يحقق طموحات الجهاز الفني وجماهير النادي، في وقت عانى فيه الفريق من قلة الفاعلية الهجومية خلال مشواره في الموسم الحالي.



ويأتي قرار التخلي عن خدمات المهاجم الألباني في إطار سعي إدارة الشارقة إلى تعزيز صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، من خلال التعاقد مع مهاجم جديد قادر على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة، ودعم طموحات الفريق في المنافسات المحلية، وتحسين الفاعلية الهجومية بما يتناسب مع أهداف النادي في بقية مشوار الموسم الذي يخوض فيه تحديات البطولة الآسيوية بجانب بطولة الدوري.