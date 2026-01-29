بني ياس يتنفس الصعداء بثنائية في شباك النصر



تنفس بني ياس الصعداء بتحقيقه فوزاً ثميناً ومهماً خارج أرضه على النصر بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، على استاد آل مكتوم لحساب الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، وبهذا الفوز الرائع والمستحق رفع السماوي رصيده إلى 11 نقطة، وغادر المركز الأخير، فيما تجمد رصيد النصر عند النقطة 19 في المركز السادس.



قدم النصر مستويات متواضعة، وظهر مفكك الخطوط وبأداء دفاعي ضعيف، وغير متوازن ومرتبك، في المقابل كان بني ياس أكثر جاهزية، ولعب بروح قتالية لتحقيق الفوز.



جاءت المباراة لمصلحة بني ياس، الذي هدد مرمى النصر ببعض الهجمات الخطرة،أبرزها في الدقيقة 7 عندما ارتكب المدافع ماريوس هويبراتن خطأ قاتلاً، استغله يوسفو نياكتيه لاقتناص الكرة من أمامه، والانفراد بحارس المرمى أحمد شمبيه، لكن الأخير تألق في التصدي للكرة، وضغط السماوي مرة أخرى، وحصل على ركلة جزاء، سددها سيفيور غودوين خارج المرمى في الدقيقة 13، فيما جاء رد النصر متأخراً من رأسية رامون ميريز في الدقيقة 21.



وكان بني ياس الطرف الأفضل في المباراة على مستوى الاستحواذ وإيجاد الفرص، لكنه افتقد اللمسة الأخيرة، وواصل السماوي ضغطه حتى افتتح التسجيل بواسطة رأسية ليونيل وامبا في الدقيقة 45، ويحسم الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، وهي نتيجة مستحقة قياساً للأداء المتواضع، الذي ظهر عليه النصر.



مع بداية الشوط الثاني أجرى مدرب النصر تغييراً هجومياً بإشراك شيخنا دومبيا بدلاً عن مروان أزرقان، وحاول العميد الضغط بثقله على دفاع بني ياس بحثاً عن التعادل، لكن السماوي فاجأه بهدف ثانٍ، حمل توقيع يوسفو نياكتيه في الدقيقة 71 بعد خطأ قاتل آخر من المدافع الجديد ماريوس هويبراتن، الذي بدا غير جاهز لخوض المباراة.