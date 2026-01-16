سعيد عزت الله: عقلية الفريق العدو الأول لشباب الأهلي

أكد سعيد عزت الله، لاعب شباب الأهلي، أن العقلية تمثل العدو الأول لـ «الفرسان» في المرحلة المقبلة، مشدداً على ضرورة أن يتحلى اللاعبون بإيجابية أكبر ورغبة حقيقية في القتال من أجل تحقيق الانتصارات.

وقال: إن فريقه كان يدرك مدى صعوبة مواجهة عجمان أمس، والمؤجلة بينهما من الجولة العاشرة، لأنه يضم عناصر مميزة، موضحاً أن الفوز وحصد النقاط الثلاث كانا مطلباً أساسياً لمواصلة المنافسة على صدارة الترتيب واللقب.



وأضاف بعد الفوز على عجمان 3-1: «نجحنا في تحقيق هدفنا رغم فقدان التركيز في بعض الدقائق نتيجة التراخي، ولكن الأهم أننا عدنا بقوة وخرجنا بثلاث نقاط ثمينة».

وأشار لاعب شباب الأهلي إلى أن المشوار لا يزال طويلاً حتى نهاية الموسم، ما يتطلب الحفاظ على التركيز والعمل بجد في كل مباراة، مؤكداً أن الحالة الذهنية تمثل التحدي الأكبر في الفترة الحالية، وقال: «علينا أن نكون إيجابيين ونقاتل على كل مباراة وكل نقطة».



وتطرق عزت الله إلى المنافسة مع العين، مؤكداً احترامه الكبير له كأحد الفرق الكبيرة، لكنه شدد في الوقت ذاته على قوة شخصية شباب الأهلي، قائلاً: «أثبتنا في الموسم الماضي أننا نادٍ كبير، وعلينا أن نكرر ذلك هذا الموسم، وفارق النقطة الآن يمنحنا فرصة حقيقية للعودة بقوة إلى المنافسة».



وعن ضغط المباريات وكثرة المشاركات، أوضح أن الفريق اعتاد على هذا الأمر، لافتاً إلى امتلاك شباب الأهلي مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الجودة العالية، ما يمنح الجهاز الفني خيارات متعددة لتحقيق التوازن ومنح الفرصة للجميع.

وأضاف: «لا يمكن الشكوى من ضغط المباريات، وعلينا التأقلم والاستعداد بدنياً لكل الاستحقاقات، أما مسألة التناوب في المشاركة بالمباريات، فهي قرار فني يخص المدرب».